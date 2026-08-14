मेक्सिको में फंसे पंजाबी का दर्द आया सामने, रोते हुए हाथ जोड़ बोला- डंकी रूट से विदेश जाने की भूल मत करना
मेक्सिको में फंसे पंजाबी सिख युवक का रोते हुए वीडियो वायरल है। उसने मारपीट का दावा करते हुए लोगों से डंकी रूट और एजेंटों से बचने की अपील की। ...और पढ़ें
HighLights
मेक्सिको में फंसा पंजाब का सिख युवक।
डंकी रूट से विदेश जाने पर पछतावा व्यक्त किया।
लोगों से अवैध रास्ते से बचने की अपील।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। विदेश जाने की चाह में जोखिम भरे रास्ते का सहारा लेने वाले पंजाब के एक सिख युवक का दर्द सोशल मीडिया पर सामने आया है। मेक्सिको में फंसे इस युवक का रोते हुए वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। करीब 33 सेकंड के वीडियो में युवक बिस्तर पर लेटा दिखाई दे रहा है और हाथ जोड़कर लोगों से उसकी जैसी गलती नहीं करने की अपील कर रहा है।
युवक के अनुसार वह डंकी रूट के जरिए मेक्सिको पहुंचा था। वहां से आगे निकलने की कोशिश के दौरान उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। युवक का दावा है कि मारपीट के बाद उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा। वीडियो में वह काफी डरा और परेशान नजर आ रहा है।
यह भी पढ़ें- कपूरथला में भद्रकाली मंदिर के बाहर गरीब महिला को चप्पल से पीटा, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लिया सुओ-मोटो
लोगों से की भावुक अपील
युवक वीडियो में लोगों से अपील करता दिखाई देता है कि वे किसी एजेंट के झांसे में आकर डंकी रूट से विदेश जाने की कोशिश न करें। उसने अपनी स्थिति को लेकर लोगों को सावधान किया और कहा कि विदेश पहुंचने का सपना कभी-कभी बेहद मुश्किल हालात में बदल सकता है।
युवक ने भावुक होकर अपनी गलती स्वीकार की। उसने बताया कि जिस व्यक्ति की मदद से वह मेक्सिको तक पहुंचा, वह भी वीडियो में उसके सामने मौजूद है। युवक की बातों से उसकी परेशानी और डर साफ नजर आ रहा है।
खबरें और भी
यह भी पढ़ें- लॉ ग्रेजुएट है सुखबीर बादल पर हमले का आरोपी, पुणे में चलाता था स्नैक्स सेंटर; पुलिस ने बताई पूरी कहानी
वीडियो पर किए जा रहे कई दावे
बताया जा रहा है कि यह वीडियो 13 अगस्त को एक टिकटॉक खाते से प्रसारित किया गया था। इसके बाद कई लोगों ने इसे अन्य इंटरनेट मीडिया मंचों पर साझा किया। कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि गुरुद्वारे की मदद से चलने वाले डंकी रूट के जरिए मेक्सिको पहुंचे कुछ युवक वहां फंस गए हैं और उनके लिए प्रार्थना की जा रही है।
हालांकि, वायरल वीडियो में दिखने वाला युवक पंजाब में कहां से है और उनकी पहचान क्या है, की जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। दैनिक जागरण इंटरनेट मीडिया पर किए जा रहे इन दावों की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल वीडियो में युवक की अपील जोखिम भरे और अवैध रास्तों से विदेश जाने के खतरों को जरूर सामने लाती है।