मेक्सिको में फंसे पंजाबी का दर्द आया सामने, रोते हुए हाथ जोड़ बोला- डंकी रूट से विदेश जाने की भूल मत करना

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। विदेश जाने की चाह में जोखिम भरे रास्ते का सहारा लेने वाले पंजाब के एक सिख युवक का दर्द सोशल मीडिया पर सामने आया है। मेक्सिको में फंसे इस युवक का रोते हुए वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। करीब 33 सेकंड के वीडियो में युवक बिस्तर पर लेटा दिखाई दे रहा है और हाथ जोड़कर लोगों से उसकी जैसी गलती नहीं करने की अपील कर रहा है।

युवक के अनुसार वह डंकी रूट के जरिए मेक्सिको पहुंचा था। वहां से आगे निकलने की कोशिश के दौरान उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। युवक का दावा है कि मारपीट के बाद उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा। वीडियो में वह काफी डरा और परेशान नजर आ रहा है।

युवक ने भावुक होकर अपनी गलती स्वीकार की। उसने बताया कि जिस व्यक्ति की मदद से वह मेक्सिको तक पहुंचा, वह भी वीडियो में उसके सामने मौजूद है। युवक की बातों से उसकी परेशानी और डर साफ नजर आ रहा है।

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