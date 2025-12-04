पंजाबी सिंगर दिलप्रीत ढिल्लों के घर गूंजी किलकारी, इंस्टाग्राम पर बेटे की फोटो शेयर कर लिखा - अब भगवान से कुछ नहीं मांगना
प्रसिद्ध पंजाबी गायक दिलप्रीत ढिल्लों के घर बेटे का जन्म हुआ है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर बच्चे की तस्वीर साझा करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। प्रशंसकों औ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, फतेहगढ़ साहिब। पंजाबी सिंगर दिलप्रीत ढिल्लों के घर बेटे ने जन्म लिया है। सिंगर ने इंस्टाग्राम के जरिए यह जानकारी दी। पिता बनने की खुशी में दिलप्रीत ने नवजात बेटे की फोटो इंस्टा पर शेयर करते हुए पंजाबी में लिखा- अब कुछ कहने के लिए नहीं बचा है और न ही अब भगवान से कुछ मांगने के लिए बचा है। आज मैं बहुत खुश हूं। वहीं, दिलप्रीत ढिल्लों के फैंन्स उन्हें बधाई दे रहे हैं। उनकी पोस्ट पर पंजाबी सिंगर जस्सी गिल, प्रभ गिल ने भी कॉमेंट कर बधाई दी है।
प्रभ गिल ने उनकी पोस्ट पर लिखा, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। वहीं, कॉमेंट बॉक्स में फैंस भी ढिल्लों के लिए बहुत खुश हैं और कॉमेंट के जरिए बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं।
कौन हैं दिलप्रीत ढिल्लों?
फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले सिंगर दिलप्रीत ढिल्लों एक पंजाबी सिंगर हैं। उन्होंने साल 2014 में गुंडे एल्बम से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई थी। इस एल्बम को लोगों ने काफी पंसद भी किया। लोगों को रिएक्शन देखते हुए उन्होंने गुंडे-2 रिलीज की। जिसे अच्छा रिस्पांस मिला। हालांकि, गन कल्चर और बदमाशी से जुड़े गाने दिखाने के चलते उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ा।
गानों में हिंसा को लेकर क्या बोले थे दिलप्रीत?
दिलप्रीत ने कहा भी था कि उनके गानों का मकसद सीख देना हो, ऐसा हमेशा नहीं होगा। वो गीत हैं, आप एन्जॉय करो। हां, मैं हिंसा के पक्ष में नहीं हूं। मेरे अनुसार, ये गलत है। ऐसे में जो युवा मेरे गीत सुन हथियार उठाने की सोचते हैं तो उन्हें ये भी देखना चाहिए, कि उनके साथ होता क्या है। हथियार से किसी की जान जाती है, समाज नहीं सुधरता। ऐसे में मेरी ये अपील है कि आप गीत सुने, गुनगुनाए मगर हथियार न उठाएं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।