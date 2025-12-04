Punjab News: सड़क हादसे के बाद शवों से 15 तोले सोना चोरी, तीन लाख भी गायब मिले

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब/लुधियाना। बेटी की डोली विदा कर लुधियाना से लौट रहे सरहिंद के नंदा परिवार के साथ सोमवार सुबह साहनेवाल में दर्दनाक हादसा हुआ था। हादसे के बाद मतृक महिलाओं के गहने और मृतक के पास से नकदी गायब मिली है।

बता दें कि बीते रविवार की रात को सरहिंद के व्यापारी अशोक नंदा की बेटी गजल की शादी लुधियाना में हुई थी। बेटी की विदाई करने के बाद सोमवार सुबह अशोक नंदा पत्नी किरण, चाची रेणू बाला व परिवार के दो अन्य सदस्य मोहन नंदा तथा शर्मीली नंदा के साथ इनोवा कार से लौट रहे थे।

उनकी कार जीटी रोड साहनेवाल के पास बेकाबू होकर आगे जा रहे ट्रक के पीछे टकराई थी। हादसे में अशोक नंदा उनकी पत्नी किरण नंदा तथा चाची रेणू बाला की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि अन्य दोनों घायल हुए थे। घायल लुधियाना के एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन हैं। मंगलवार को मृतकों का अंतिम संस्कार सरहिंद में किया गया।

अंतिम संस्कार के बाद गहनों और नकदी का ध्यान आया तो पारिवारिक सदस्यों ने साहनेवाल जाकर दुर्घटनाग्रस्त कार में तलाशी ली और पुलिस को भी सूचित किया। किरण नंदा के भाई अंकुर के मुताबिक, जब वे शव लेने मोर्चरी पहुंचे तो देखा कि मृतकों के गहने और कैश गायब था। किरण नंदा के गले से हार और झुमके गायब थे, रेनू बाला के गले से भी हार, दो कंगन, झुमके और एक एप्पल वाच गायब थी।

कुल मिलाकर 15 तोले सोना, तीन लाख रुपये कैश और शादी में मिला शगुन गायब था। उन्होंने बताया कि लड़की के पिता ने शगुन के लिए लिफाफे बनाए थे। बारात में बांटने के बाद जो बच गए थे उन्हें एक थैले में डालकर कार में रखा था। दुर्घटना के बाद परिवार को वही थैला मिला। उनमें करीब 8-10 हजार रुपये थे। थाना साहनेवाल के सब इंस्पेक्टर जसप्रीत सिंह व एसएचओ गुरमुख सिंह ने बताया कि जब परिवार ने रिपोर्ट लिखवाई उस समय इस बात का जिक्र नहीं किया।