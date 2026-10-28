पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी! फतेहगढ़ साहिब से टिकट दावेदार रणजीत ने बरिंदर ढिल्लों पर लगाया मारपीट का आरोप

दीपक सूद,फतेहगढ़ साहिब। बस्सी पठाना से टिकट की दावेदारी जता रहे रणजीत सिंह तरखान माजरा ने यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लों पर पंजाब कांग्रेस भवन में उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि घटना के समय पंजाब कांग्रेस प्रधान परगट सिंह और सांसद डा. अमर सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस भवन में मौजूद थे। कांग्रेस नेता ने इस मामले की शिकायत चंडीगढ़ पुलिस को दी है।

रणजीत सिंह तरखान माजरा पूर्व प्रदेश सचिव व मार्केट कमेटी सरहिंद के पूर्व चेयरमैन हैं और उन्हें पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के धड़े का माना जाता है। वहीं वरिंदर सिंह ढिल्लों की गिनती चरणजीत सिंह चन्नी धड़े के नेताओं में होती है। रणजीत तरखान माजरा ने पंजाब यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लों पर उनके साथ मारपीट करने, गाली-गलौज करने तथा जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

इस घटना के बाद रणजीत सिंह तरखान माजरा ने कांग्रेस हाईकमान से बरिंदर ढिल्लों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। तरखान माजरा ने इस पूरे मामले की शिकायत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह को भेजी है।

उन्होंने अपील की है कि पार्टी के वरिष्ठ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सम्मान बनाए रखने के लिए ऐसे अनुशासहीन व्यवहार पर कड़ा संज्ञान लिया जाए और बरिंदर ढिल्लों को बिना किसी देरी के पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए।

इसी दौरान वहां मौजूद पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बरिंदर ढिल्लों और उनके एक साथी के साथ किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और उनके साथ अभद्रता व मारपीट की गई। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी कर कांग्रेस हाइकमान दखल देने की मांग भी की है।