बिक्रम मजीठिया की बढ़ी मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस ने मोहाली अदालत में पेश किया फाइनल चालान

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बुधवार को मोहाली की अदालत में फाइनल चालान पेश कर दिया। चालान में 13 आरोपितों को नामजद किया गया है। इसके अलावा कुछ कंपनियों को भी मामले में शामिल किया गया है। जांच में सामने आई संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 736 करोड़ रुपये बताया गया है। इससे पहले पेश किए गए चालान में करीब 700 करोड़ रुपये की संपत्ति का उल्लेख था।

अब यह आंकड़ा बढ़कर करीब 736 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। फाइनल चालान पेश होने के बाद अब मामले में आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी। चालान दाखिल होने का अर्थ यह नहीं है कि आरोप साबित हो गए हैं। आरोपों की पुष्टि अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों और कानूनी दलीलों के आधार पर होगी। मामले में अंतिम निर्णय अदालत की ओर से किया जाएगा।