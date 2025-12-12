पटियाला-सिरहिंद सड़क चौड़ीकरण का सीएम भगवंत मान ने किया औचक निरीक्षण, सामग्री में खामी देख ठेकेदार को नोटिस

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सरहिंद-पटियाला मार्ग को चौड़ा कर रहे ठेकेदार को नोटिस जारी करने के आदेश दिये हैं। वीरवार शाम अचानक सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम ने कहा कि मौके पर निर्णाम सामग्री की जांच में खामी पाई गई। ग्रामीण आंचल में चुनावी माहौल के बीच सीएम ने यहां शिअद और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए रोजगार और विदेशी निवेश पर भी बात की।

वीरवार शाम करीब चार बजे सीएम भगवंत सिंह मान चंडीगढ़ से सड़क मार्ग द्वारा सरहिंद से पटियाला तक गये। रास्ते में उन्होंने सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की जांच करवाई। जिले के गांव रुड़की में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सड़क निर्माण सामग्री निरधारित गुणवत्ता के मुताबिक नहीं मिली। सीएम के मुताबिक निर्माण सामग्री के मिक्सर का मानक 4.700 किलो प्रति वर्ग फिट निरधारित है। जबकि सरहिंद-पटियाला मार्ग को चौड़ा करने के लिये इस्तेमाल की जा रही सामग्री का मिक्सर 4 किलो से भी कम पाया गया है।

सीएम ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर भुगतान रोकने के निर्देश दिये। सीएम का कहना था कि उक्त ठेकेदार द्वारा पूर्व में भी जिन सड़कों का निर्माण करवाया गया है, उनकी भी जांच की जायेगी। जिप व ब्लॉक समिति चुनावों के बीच जिले के गांव रुड़की में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए शिअद और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। शिअद पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापार शुरू कर बसों के रूट अपनी कंपनियों के नाम कर लिये। जिससे ग्रामीण इलाकों में बस रूट ही बंद हो गये। उन्होंने कहा कि युवाओं को मिनी बसों के परमिट दे कर ग्रामीण अंचल में बसों के रूट बहाल किये जायेंगे।

नवजोत कौर सिद्धू के 500 करोड़ वाले बयान को आधार बना उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग पहले जनता का वोट खरीदते हैं फिर मंत्रालयों की बोली लगा लोकतंत्र का गला घोटते हैं। उन्होंने अपने जापान और कोरिया दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब में निवेश आने से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा।