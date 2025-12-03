पंजाब में लाशों से भी चोरी... बेटी की शादी से लौट रहे माता-पिता की सड़क हादसे में मौत; एक्सीडेंट के बाद गहने-नकदी गायब

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। बेटी की डोली विदा कर लुधियाना से लौट रहे सरहिंद के नंदा परिवार के साथ सोमवार सुबह साहनेवाल में दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे के बाद अब जो सामने आया वो शर्मनाक है। मतृक महिलाओं के गहने और मृतक के पास से नकदी गायब है। मृतकों के अंतिम संस्कार के बाद स्वजनों को इसका ध्यान आया तो खोजबीन शुरू हुई। साहनेवाल पुलिस इस मामले पर चुप है, वहीं सरहिंद की संस्थाओं व संगठनों ने इस पर गहरा रोष जताया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि बीते रविवार की रात को सरहिंद के व्यापारी अशोक नंदा की बेटी गजल की शादी लुधियाना में हुई थी। बेटी की डोली बिदा करने के बाद सोमवार सुबह अशोक नंदा अपनी पत्नी किरण, चाची रेणू बाला व परिवार के दो अन्य सदस्य मोहन नंदा तथा शर्मीली नंदा के साथ अपनी इनोवा कार से लौट रहे थे। उनकी कार जीटी रोड साहनेवाल के पास बेकाबू हो आगे जा रहे ट्रक के पीछे जा टकराई थी।

इस दर्दनाक हादसे में अशोक नंदा उनकी पत्नी किरण नंदा तथा चाची रेणू बाला की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि अन्य दोनों सदस्य बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। जो अभी भी लुधियाना के एक नीजि अस्पताल में उपचाराधीन है। मंगलवार को मृतकों को अंतिम संस्कार सरहिंद में किया गया। अंतिम संस्कार के बाद गहनों और नकदी का ध्यान आया। पारिवारिक सदस्यों ने साहनेवाल जाकर दुर्घटनाग्रस्त कार में तलाश की और पुलिस को भी सूचित किया।

मृतक किरण नंदा के भाई अंकुर के मुताबिक, जब वे शव लेने मॉर्चरी पहुंचे, तो यह देखकर हैरान रह गए कि मृतकों के कई गहने और कैश गायब थे। उन्होंने कहा कि हादसे के समय परिवार के सदस्यों ने कीमती गहने पहने हुए थे, लेकिन उन्हें मॉर्चरी में कुछ ही सामान मिला। उनके मुताबिक, किरण नंदा के गले से हार और झुमके गायब थे, रेनू बाला के गले से भी हार, दो कंगन, झुमके और एक एप्पल वॉच गायब थी।

कुल मिलाकर 15 तोले सोना, 3 लाख रुपये कैश और शादी में मिला शगुन मृतक किरण नंदा के भाई अंकुर के मुताबिक, जब वे शव लेने मॉर्चरी पहुंचे, तो यह देखकर हैरान रह गए कि मृतकों के कई गहने और कैश गायब थे। उन्होंने कहा कि हादसे के समय परिवार के सदस्यों ने कीमती गहने पहने हुए थे, लेकिन उन्हें मॉर्चरी में कुछ ही सामान मिला। उनके मुताबिक, किरण नंदा के गले से हार और झुमके गायब थे, रेनू बाला के गले से भी हार, दो कंगन, झुमके और एक एप्पल वॉच गायब थी। कुल मिलाकर 15 तोले सोना, 3 लाख रुपये कैश और शादी में मिला शगुन गायब है।

उन्होंने बताया कि लड़की के पिता ने शगुन के लिए लिफाफे बनाए थे। बारात में बांटने के बाद जो बच गए थे उन्हें एक थैले में डालकर कार में रखा था। दुर्घटना के बाद परिवार को वही थैला मिला। उनमें करीब 8-10 हजार रुपए थे। अंकुर ने बताया कि परिवार ने जब थाने में बयान लिखवाए तो उस समय उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था।