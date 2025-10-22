फतेहगढ़ साहिब में भतीजे ने की चाचा की हत्या, पिता को भी किया घायल
मंडी गोबिंदगढ़ के गांव कोटला में एक युवक ने अपने पिता और चाचा पर जानलेवा हमला किया, जिसमें चाचा की मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी यादविंदर सिंह ने कस्सी से हमला किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, मंडी गोबिंदगढ़। गांव कोटला में एक युवक ने अपने पिता और चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में चाचा की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
गांव कोटला डडहेड़ी निवासी जसपाल सिंह की पत्नी सतिंदर कौर ने बताया कि 19 अक्टूबर को वह और उनके पति जसपाल सिंह घर पर मौजूद थे। इस दौरान उनके दोनों बेटे किसी काम से बाहर गए हुए थे।
सतिंदर कौर ने कहा कि उनके जेठ अमरजीत सिंह का बेटा यादविंदर सिंह उर्फ काका घर की छत पर घूम रहा था। अचानक वह हाथ में कस्सी लेकर घर की सीढ़ियों से नीचे उतरकर आंगन में आ गया। सतिंदर कौर ने बताया कि जब वह रसोई में काम कर रही थीं, तभी यादविंदर सिंह ने उनके पति जसपाल सिंह को पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। जब उसने शोर सुना तो वह बाहर गई।
उन्होंने देखा कि यादविंदर ने कस्सी से उनके पति जसपाल सिंह के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। इस बीच, शोर सुनकर उनका जेठ अमरजीत सिंह और उसका बेटा गुरप्रीत सिंह भी वहां पहुंचे। जब गुरप्रीत ने अपने चाचा जसपाल को गिरा हुआ देखा, तो वह पीछे मुड़ गया। इसी दौरान यादविंदर ने अमरजीत सिंह पर भी हमला कर दिया, जिससे वह भी घायल हो गए।
कुछ समय बाद सतिंदर का छोटा बेटा रूपिंदर सिंह वहां आया और यादविंदर से झगड़ा करने लगा, जिसके बाद आरोपित कस्सी फेंककर वहां से भाग गया। इस झगड़े में जसपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमरजीत सिंह को गंभीर चोटों के साथ सिविल अस्पताल मंडी गोबिंदगढ़ ले जाया गया।
जहां डाक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देकर जीएमसीएच सेक्टर 32 रेफर कर दिया। पुलिस ने मृतक जसपाल सिंह की पत्नी सतिंदर कौर के बयान के आधार पर यादविंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद वारिसों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने आरोपित यादविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।
