पंजाब में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद, मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट के बाद फतेहगढ़ साहिब में हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में मिलिट्री इंटेलीजेंस इनपुट पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। खेतों के बीच चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ, जहां से 11 किलो 660 ग्राम धमाकाखेज सामग्री बरामद की गई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस लुधियाना से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने अमलोह थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में छापेमारी की।

पुलिस के अनुसार, यहां खेतों में शेलर के पास बने एक किराए के गोदाम में बिना लाइसेंस पटाखे तैयार किए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में पटाखे और पटाखे बनाने से संबंधित सामग्री बरामद की है। 11 किलो 660 ग्राम धमाकाखेज सामग्री और अन्य सामान बरामद किया गया।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए अमलोह थाना पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम के साथ मौके पर छापेमारी की। पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास पटाखे तैयार करने का कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं था। इस मामले में आरोपी फैजान खान के खिलाफ एक्सप्लोसिव एक्ट, 1884 की धारा 9बी(1)(ए) और 9बी(2) के तहत केस दर्ज किया गया है।