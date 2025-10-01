Language
    फतेहगढ़ साहिब में रामलीला देखकर लौट रही 18 साल की लड़की की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत, रेलवे पुलिस तफ्तीश में जुटी

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:14 PM (IST)

    फतेहगढ़ साहिब में रामलीला देखकर घर लौट रही एक 18 वर्षीय लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। लड़की की पहचान भागवंती के रूप में हुई है जो ब्राह्मण माजरा सरहिन्द की निवासी थी। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार लड़की रामलीला देखकर लौट रही थी।

    रामलीला देखकर लौट रही 18 साल की लड़की की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत (फोटो: जागरण)

    दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। रामलीला देख घर लौट रही एक लडक़ी की रेल की चपेट में आने से मौत हो गई। जिस की पहचान भागवंती आयु लगभग 18 वर्ष निवासी ब्राह्मण माजरा सरहिन्द के तौर पर हुई है। रेलवे पुलिस थाना सरहिन्द के एएसआई काबुल सिंह ने बताया कि गत देर रात उन्हें सूचना मिली थी कि एक लडक़ी की किसी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है।

    जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंची तथा रात के चलते शव की शिनाख्त न होने के चलते उसे कब्जे में लेकर पहचान के लिए सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया था। बताया कि बुधवार को लडक़ी की खोज कर रहे परिजनों ने सिविल अस्पताल में उसे पहचान लिया।

    उन्होंने बताया कि लडक़ी के परिजनों अनुसार रात में उक्त लडक़ी रामलीला देख घर लौट रही थी, पर रेल लाइनों को पार करने के दौरान अचानक ट्रेन की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों के बयान पर कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम उपरांत परिजनों को सौंप दिया है।