Garib Rath Fire: अंबाला में होगी क्षतिग्रस्त कोचों की जांच, DVR भी जली; डाटा रिकवरी के लिए भेजा लैब

नवनीत छिब्बर, फतेहगढ़ साहिब। गरीब रथ हादसा अपने पीछे जो सवाल छोड़ गया है, उसकी विस्तृत जांच अंबाला में होगी। फिलहाल फॉरेंसिक टीम जली हुई बोगियों से सैंपल लिये हैं। जल चुकी बोगियों में लगे सीसीटीवी से भी कोई सुराग मिलने की संभावना कम ही है।

वहीं, हादसे में झुलसी महिला की हालत स्थिर बनी हुई है। डीआरएम विनोद भाटिया उपचाराधीन महिला का हालचाल जानने के लिये अस्पताल गये और महिला को उपचार के लिये 2.5 लाख की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई। शनिवार सुबह सरहिंद जंक्शन के आउटर पर अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में आग लग गई थी। जिससे तीन एसी जनरल बोगियां जल गईं। इन बोगियों में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। बिहार के छपरा जिले के सदवाही की रहने वाली महिला जीरा देवी आग में झुलस गई थीं। जिनका उपचार राजपुरा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। हादसे में क्षतिग्रस्त हुई तीनों बोगियों को अंबाला भेज दिया गया है।

अंबाला रेल मंडल मुख्यालय है, लिहाजा वहां जांच के लिये जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही रेल डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारी भी अंबाला में है। जिससे दिल्ली से आने वाली जांच टीम की सुविधा को देखते हुए तीनों क्षतिग्रस्त बोगियों और जनरेटर कार को अंबाला भेजा गया है। इससे पहले पंजाब की फाॅरेंसिक टीम ने बोगियों से सैंपल लिये, जिन्हें जांच के लिये भेज दिया गया है।

प्राथमिक जांच से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात सामने आई है। जिससे कोच की मेंटिनेंस व उपकरणों की गुणवत्ता सवालों के दायरे में है। जांच में इन्हें शामिल किया जायेगा। तकनीकी विशेषज्ञों को जांच टीम का हिस्सा बनाया गया है।