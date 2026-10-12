त्योहारों में आपकी सेहत से खिलवाड़! फतेहगढ़ साहिब में 11 खाद्य सैंपल फेल, मिठाई खाने से करें असली-नकली की जांच

नवनीत छिब्बर, फतेहगढ़ साहिब। त्यौहारों का सीजन शुरू होते ही बाजार में मिलावटी मिठाइयों और घटिया खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। जिले में शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने विशेष जांच अभियान (स्पेशल ड्राइव) तेज कर दिया है।

इसी कड़ी में अंतरराज्यीय और अंतरजिला सीमाओं पर नाकाबंदी कर अन्य क्षेत्रों से आने वाले दूध व दुग्ध उत्पादों के वाहनों की गहन चेकिंग की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों द्वारा जिले भर में मिठाइयों, डेयरी उत्पादों, बेकरी, बिस्कुट, नमकीन और किरयाना दुकानों के साथ-साथ खाद्य सामग्री तैयार करने वाली फैक्ट्रियों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जिन व्यापारियों व निर्माताओं के सैंपल फेल हुए हैं, उन्हें नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) राखी विनायक ने बताया कि त्यौहारों के मद्देनजर उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है।