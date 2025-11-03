Language
    फतेहगढ़ साहिब में बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर पिता को उतारा मौत के घाट, भाखड़ा नहर में मिली खून से लथपथ लाश

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:40 PM (IST)

    फतेहगढ़ साहिब में वाटर एंड सेनिटेशन विभाग के कर्मचारी सुखजिंदर सिंह का शव पटियाला की भाखड़ा नहर में मिला। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मृतक के बेटे और उसके दोस्तों की तलाश शुरू कर दी है। पारिवारिक कलह के चलते बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। शव पर तेजधार हथियार के निशान मिले हैं।

    मृतक के पोस्टमार्टम के दौरान सिविल अस्पताल में मौजूद स्वजन (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। वाटर एंड सेनिटेशन विभाग के मुलाजिम सुखजिंदर सिंह का शव 6 दिन बाद पटियाला में भाखड़ा नहर से बरामद हुआ। शव पर तेजधार हथियार के घाव मिले हैं।

    पुलिस ने मृतक की बेटी के बयानों पर बेटे व उसके दोस्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवा कर स्वजनों को सौंप दिया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

    जिले के गांव चनारथल कलां का रहने वाला सुखजिंदर सिंह वाटर एंड सेनिटेशन विभाग में मुलाजिम था। सुखजिंदर सिंह 27 अक्टूबर से लापता था। जिसकी तलाश जारी थी। शनिवार एक नवंबर को सुखजिंदर सिंह का शव पटियाला जिले के गांव धनेठा के पास भाखड़ा नहर में तैरता मिला।

    पुलिस ने शव की पहचान होने के बाद जांच शुरू की। शव के सिर व चेहरे पर तेजधार हथियार से किये गये वार के गहरे घाव थे। नहर से सुखजिंदर सिंह का शव मिलने की सूचना आने के बाद उसका बेटा रविंदर सिंह गायब हो गया।

    मृतक सुखजिंदर सिंह की बेटी जसविंदर कौर ने पुलिस को दिये बयान में अपने भाई रविंदर सिंह पर दोस्तों के साथ मिल कर अपने पिता की हत्या का आरोप लगाया है। जसविंदर कौर के बयानों के मुताबिक रविंदर सिंह के कोई काम-धंधा न करने के कारण बाप-बेटे में तकरार रहती थी।

    रविंदर सिंह विवाहित है और एक बच्चे का पिता है। जसविंदर कौर के मुताबिक उसका भाई रविंदर सिंह परिवार की जिम्मेदारी उठाने की बजाये दोस्तों के साथ आवरागर्दी करता रहता था। रविंदर सिंह की पत्नी भी पति व ससुर के साथ तकरार के बाद खन्ना में अपने मायके चली गई थी।

    जसविंदर कौर ने पारिवारिक कलह के चलते अपने भाई पर पिता की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच थाना मुलेपुर के एसएचओ गुरमीत कुमार को सौंपी गई है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सक है। पुलिस की अलग-अलग टीमें हत्यारोपितों की तलाश में दबिश दे रही हैं।