फतेहगढ़ साहिब में दहेज की मांग से परेशान नवविवाहिता ने दी जान, फंदे पर लटका मिला शव; पति और ससुर गिरफ्तार

दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। जिले के गांव फिरोजपुर में दहेज के लोभ और ससुराल पक्ष के अत्याचारों ने एक और मासूम नवविवाहिता की जिंदगी छीन ली। ससुराल वालों की लगातार दहेज की मांग, ताने और मारपीट से तंग आकर कोमलप्रीत कौर नामक युवती ने गले में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

घटना की सूचना मिलते ही फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ससुराल पक्ष के चार सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतका के पति लखबीर सिंह और ससुर सर्बजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सास कुलदीप कौर और जेठ जितेन्द्र सिंह की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

पुलिस को दी शिकायत में मृतका के मामा रौकी सिंह (निवासी गांव कालेमाजरा) ने भरे गले से बताया कि कोमलप्रीत कौर के माता-पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार घरेलू सामान देकर बीते वर्ष 5 नवंबर 2025 को कोमलप्रीत की शादी लखबीर सिंह के साथ कराई थी।