Deh Vyapar स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस के पहुंचते ही मचा हड़कंप; एक महिला गिरफ्तार

फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने सरहिंद-चंडीगढ़ रोड पर एक स्पा सेंटर में चल रहे देह व्यापार का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से एक महिला को गिरफ्तार किया है जबकि उसके पति की तलाश जारी है। स्पा सेंटर की आड़ में यह धंधा चलाया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। पुलिस ने सरहिंद-चंडीगढ़ रोड स्थित एक स्पा सेंटर में चल रहे देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि महिला के पति की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सुखनाज सिंह ने बताया कि फतेहगढ़ साहिब पुलिस को सूचना मिली थी कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली जिले की रहने वाली एक महिला और उसका पति सरहिंद के मॉडर्न वैली में एक मकान किराए पर रह रहे हैं।

दंपती ने सरहिंद के नैना कॉलोनी में एक शोरूम किराए पर लिया था और स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चला रहे थे। सूचना के बाद फतेहगढ़ साहिब थाने के एसएचओ इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्पा सेंटर पर छापा मारा और कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की।