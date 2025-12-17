Language
    शहीदी सभा के लंगरों को पीपीसीबी देगी ईको फ्रेंडली डिस्पोजल, अपील पर भी नहीं रुका सिंगल यूज प्लास्टिक तो उठाया कदम

    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:55 PM (IST)

    नवनीत छिब्बर,  फतेहगढ़ साहिब। शहीदी सभा के दौरान पीपीसीबी 6 लाख से ज्यादा ईको फ्रेंडली कप, प्लेट, कटोरी और चम्मच लंगरों के लिये उपलब्ध करवाएगा। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने के लिये पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने इसकी पहल की है।

    संगत की सेहत और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पीपीसीबी इस प्रोजेक्ट के लिये जिला प्रशासन, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ( एसजीपीसी) और नगर कौंसिल के साथ तालमेल बना रहा है। फतेहगढ़ साहिब में छोटे साहिबजादों की शहादत को समर्पित शहीदी सभा 25 से 27 दिसंबर तक चलेगी।

    कार्यक्रम के दौरान 35 से 40 लाख की तादात में संगत के पहुंचने का अनुमान है। संगत की सेवा के लिये यहां सैंकड़ों की तादात में छोटे-बड़े लंगर लगते हैं। देखने में आता है कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के डिस्पोजल सामान का लंगरों में इस्तेमाल होता है।

    सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल ना करने की हिदायतें जारी

     शुक्रवार 12 दिसंबर को एसजीपीसी व जिला प्रशासन के साथ लंगर कमेटियों की बैठक हुई थी। इस बैठक में लंगर कमेटियों को साफ तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई। हालांकि पहले भी ऐसी हिदायत दी जाती है, इसके बावजूद लंगरों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद नहीं हो सका है।

    धार्मिक मामला होने के चलते प्रशासन भी सख्ती नहीं बरतता। ऐसे में लोगों की सेहत और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पीपीसीबी ने इस बार एक पहल की है।

    सेहत के लिए नहीं है ठीक

    पीपीसीबी के एक्सईएएन मोहित सिंगला बताते हैं कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल गर्म चाय, कॉफी, हलवा, खीर व अन्य खाद्य पदार्थों को देने के लिये लंगरों में किया जाता है। जो सेहत के लिये काफी नुकसानदायक है। साथ ही पर्यावरण के लिये भी हानिकारक है।

    लंगर कमेटियों को पहले से अपील की गई है, शहीदी सभा क्षेत्र सहित आसपास के शहरों में भी जागरूकता के लिये कपड़े के बैनर लगाएंगे। सिंगला ने बताया कि पीपीसीबी रिसाइकिल इंडस्ट्री के सहयोग से लकड़ी और स्ट्राच से बने प्लेट, कटोरी और चम्मच व कागज के कप लंगरों के लिये उपलब्ध करवाएगा।

    टीमें रखेंगी सिंगल यूज प्लास्टिक पर नजर

    उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, नगर कौंसिल और पीपीसीबी की टीमें सभा के दौरान लंगरों पर जा कर चेक करेंगी। अगर कहीं सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल मिलेगा तो वहां से उसे हटा कर ईको फ्रेंडली डिस्पोजल आइटम उपलब्ध करवाई जायेंगी।

    इसके लिये करीब 2 लाख पेपर कप, 2 लाख कटोरी, 2 लाख से ज्यादा चम्मच और 50 हजार प्लेट की व्यवस्था पीपीसीबी ने की है। मोहित सिंगला बताते हैं कि इसके बावजूद भी अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है और उसका कचरा मिलता है, तो उसके निस्तारण के लिये अलग इंतजाम करने की हिदायत नगर कौंसिलों को दी गई है।