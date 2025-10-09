Language
    फतेहगढ़ साहिब में कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' मुहिम, खड़गे-राहुल के नेतृत्व में घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने का अभियान

    By Navneet Chhibber Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:09 PM (IST)

    कांग्रेस पार्टी 'वोट चोर गद्दी छोड़' मुहिम के तहत घर-घर जाकर फार्म भर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में यह मुहिम चल रही है। पूर्व मंत्री काका रणदीप सिंह नाभा के निर्देशों पर मंडी गोबिंदगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनसे फार्म भरवा रहे हैं।

    Hero Image

    वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम बारे जानकारी देते कांग्रेसी नेता (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, मंडी गोबिंदगढ़। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान मलिकाअर्जुन खडग़े और संसद में विरोधी पक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही देश व्यापक वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम अधीन पूर्व कैबिनेट मंत्री काका रणदीप सिंह नाभा के दिशा निर्देशों अनुसार ब्लाक कांग्रेस कमेटी मंडी गोबिंदगढ़ के ब्लाक प्रधान संजीव दत्ता, कार्यकारी प्रधान पार्षद अरविन्द सिंगला बोबी के नेतृत्व में पार्टी अधिकारियों और वर्करों द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में घर-घर जा कर फॉर्म भरे जा रहे हैं।

    इस सम्बन्धित आज ब्लाक दफ़्तर में पार्टी नेताओं की मीटिंग हुई, जिन्होंने हलका अमलोह में ब्लाक मंडी गोबिंदगढ़ के समूह कांग्रेसी वर्करों और नेताओं से अपील की कि वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम के अंतर्गत अधिक से अधिक फार्म भरे जाएँ।

    उन्होंने कहा कि जो वर्करों ने फार्म भर लिए हैं, वह जल्द से जल्द ब्लाक कांग्रेस दफ़्तर मंडी गोबिंदगढ़ में जमा करवा दें। इस मौके रणजीत सिंह अम्बेमाजरा, अमित जय चंद लक्की शर्मा, भुपिन्दर सिंह संधू, कमलजीत सिंह जस्सड़ां, विनय शर्मा, गुरदीप सिंह भुल्लर, हरजिन्दर सिंह आदि उपस्थित थे।