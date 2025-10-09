फतेहगढ़ साहिब में कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' मुहिम, खड़गे-राहुल के नेतृत्व में घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने का अभियान

संवाद सहयोगी, मंडी गोबिंदगढ़। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान मलिकाअर्जुन खडग़े और संसद में विरोधी पक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही देश व्यापक वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम अधीन पूर्व कैबिनेट मंत्री काका रणदीप सिंह नाभा के दिशा निर्देशों अनुसार ब्लाक कांग्रेस कमेटी मंडी गोबिंदगढ़ के ब्लाक प्रधान संजीव दत्ता, कार्यकारी प्रधान पार्षद अरविन्द सिंगला बोबी के नेतृत्व में पार्टी अधिकारियों और वर्करों द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में घर-घर जा कर फॉर्म भरे जा रहे हैं।

इस सम्बन्धित आज ब्लाक दफ़्तर में पार्टी नेताओं की मीटिंग हुई, जिन्होंने हलका अमलोह में ब्लाक मंडी गोबिंदगढ़ के समूह कांग्रेसी वर्करों और नेताओं से अपील की कि वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम के अंतर्गत अधिक से अधिक फार्म भरे जाएँ।