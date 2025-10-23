Language
    CM भगवंत मान का बसी अनाज मंडी दौरा, बाढ़ के बावजूद 170 लाख टन धान खरीद का वादा

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:49 PM (IST)

    मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बसी पठाना में धान खरीद का जायजा लिया। उन्होंने किसानों और व्यापारियों से बात की और व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि बाढ़ से नुकसान के बावजूद पंजाब में 170 लाख मीट्रिक टन धान की उम्मीद है। नमी की मात्रा नियंत्रण में है और किसानों को फसल डंप करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जल्द ही पंजाब में 1000 से अधिक आम आदमी क्लीनिक होंगे।

    Hero Image

    बसी पठाना की अनाज मंडी में धान खरीद का जायजा लेते हुए सीएम मान व अधिकारी (फोटो: जागरण)

    दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज बसी पठाना में धान की खरीद करने का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों, लेबर व आढ़तियों से भी खरीद कार्य को लेकर बात की तथा सभी ने चल रहे कार्य तथा प्रबंधों पर संतुष्टि जताई। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम मान ने कहा कि मौजूदा वर्ष में पंजाब में आई बाढ़ ने फसलों का काफी नुक्सान किया तथा पैदावार में भी कमी दर्ज की गई है।

    पर वाबजूद इसके पंजाब में लगभग 170 लाख मीट्रिक टन धान की पैदावार की उम्मीद है। कहा कि बरसात के चलते धान में नमी की मात्रा अधिक होने को लेकर केंद्र से आई टीम ने भी दौरा किया था पंजाब सरकार ने नमी में 20 से 22 फीसदी छूट की मांग की थी, पर पिछले कई दिनों से मौसम के साफ रहने के चलते धान में नमी की मात्रा कंट्रोल में है, जिस के चलते धान की साथ की साथ खरीद जारी है।

    किसानों को मंडियों में फसल डंप करने के लिए परेशानी न हो जिसको लेकर लिफ्टिंग भी साथ की साथ करवाई जा रही है तथा किसानों को अदायगी तय समय में की जा रही है। 

    पंजाब में सेहत सुविधाओं को लेकर कहा कि जलद ही पंजाब में आम आदमी क्लीनिकों की संख्या 1 हजार से अधिक हो जाएगी जिससे लोगों को उनके घरो के नजदीक बेहतर सेहत सुविधाएं मिलेंगी। सरकार की ओर से 10 लाख के सेहत बीमा को लेकर कार्य जारी है, जिसे जल्द शुरू कर दिया जाएगा।

    कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार पंजाब सरकार ने किए है वह सभी के सामने है तथा आज सरकारी स्कूलों के बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिल रही है तथा बच्चे भी मुकाबलों के टेस्ट लगातार क्लीयर कर रहे है। कहा कि टीचरों को भी सरकार विदेशों में विशेष ट्रेनिंग के लिए भेज रही है। यह भी कहा कि सरकार ने जो वायदे लोगों से किए थे उन्हें पूरा करने के साथ जो वायदे नही भी किए थे, उन को भी पूरा किया जा रहा है।