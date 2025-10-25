Language
    CM भगवंत मान की मुंहबोली बहन के पति पर हमला, मुख्यमंत्री से कार्रवाई की गुहार लगाने का वीडियो वायरल

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    फतेहगढ़ साहिब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुंहबोली बहन के परिवार के साथ पड़ोसियों ने मारपीट की। दीपावली की रात हुई इस घटना में पटाखे फेंकने का विरोध करने पर हमला किया गया। पुलिस ने दो महिलाओं समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीन को गिरफ्तार किया है। 

    Hero Image

    CM भगवंत मान की मुंहबोली बहन के पति पर हमला। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, फतेहगढ़ साहिब। मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुंहबोली बहन के पति व रिश्तेदारों के साथ दीपावली की रात पड़ोसियों ने मारपीट की। महिला ने आरोपितों पर कार्रवाई की गुहार सीएम से लगाते हुए एक वीडियो अपलोड किया।

    इसके बाद पुलिस शुक्रवार को हरकत में आई और दो महिलाओं सहित सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बस्सी पठाना थाने की पुलिस ने गांव नरसिंहपुरा की रहने वाली मनदीप कौर के पारिवारिक सदस्यों के साथ मारपीट के आरोप में गांव के ही दो महिलाओं समेत सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    मुख्यमंत्री को राखी बांधते हुए मनदीप कौर का फोटो वर्ष 2024 के पंजाब सरकार के कैलेंडर का हिस्सा बनी थी। गांव नरसिंहपुरा के इंद्रजीत सिंह सरकारी स्कूल में अध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि दीपावली की रात उसके पड़ोस में रहने वाले रोबिनदीप सिंह और अन्य ने अपने घर की छत से उनके आंगन में पटाखे फेंकने शुरू कर दिए।

    ऐसा करने से उन्हें रोका तो रोबिनदीप सिंह, मनजीत सिंह, हरविंदर सिंह, बरिंदर सिंह, गुरजीत सिंह, बिंदर कौर और किरणजीत कौर लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। उसके चाचा-चाची दविंदर सिंह और गुरविंदर कौर ने जब उसे बचाने की कोशिश की तो आरोपितों ने उनके साथ भी मारपीट की।

    मनदीप कौर को भी मामूली चोटें आई थीं। मामला उस समय और चर्चा में आ गया जब इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें गांव नरसिंहपुरा निवासी इंद्रजीत सिंह की पत्नी मनदीप कौर ने दावा किया कि वह मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुंहबोली बहन हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक समारोह में उनसे राखी भी बंधवाई थी।