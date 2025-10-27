मंडी गोबिंदगढ़ में छठ पूजा का उत्साह, व्रतधारियों ने अस्त होते सूर्य को दिया अर्घ्य
मंडी गोबिंदगढ़ में छठ पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। व्रतधारी पुरुषों और महिलाओं ने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद सूर्योदय पर पूजा करके व्रत खोला गया। इस अवसर पर विधायक गुरिंदर सिंह गैरी समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने शुभकामनाएं दीं।
संवाद सहयोगी, मंडी गोबिंदगढ़। औद्योगिक नगरी में भी छठ पूजा पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां व्रतधारी पुरुष व महिलाओं ने सायं अस्त होते भगवान सूर्यदेव को अर्ध्य देकर छठ पूजा की।
36 घंटे के इस व्रत में व्रतधारी निराहार और बिना जल ग्रहण किये रहते है। चौथे दिन सूर्य उदय होते ही सूर्य देव की पूजा कर व्रत खोलते है,आज इस उत्सव दौरान हजारों की संख्या में व्रतधारी पुरुषों एवं महिलाओं ने रजवाहे के पानी में खड़े होकर सूर्य देव की पूजा की व उनसे अपनी परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की।
इस मौके अमलोह के विधायक गुरिंदर सिंह गैरी मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे वहीं जिला फतेहगढ़ साहिब के एसपी राकेश यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री काका रणदीप सिंह नाभा, नगर कौंसिल प्रधान हरप्रीत सिह प्रिंस, संचित सिंगला, पार्षद अरविंद सिंगला, खास मेहमान के तौर पर शामिल हुए व छठ पूजा के पावन त्यौहार की शुभकामनाएं दी।
