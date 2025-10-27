मंडी गोबिंदगढ़ में छठ पूजा का उत्साह, व्रतधारियों ने अस्त होते सूर्य को दिया अर्घ्य

संवाद सहयोगी, मंडी गोबिंदगढ़। औद्योगिक नगरी में भी छठ पूजा पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां व्रतधारी पुरुष व महिलाओं ने सायं अस्त होते भगवान सूर्यदेव को अर्ध्य देकर छठ पूजा की।

36 घंटे के इस व्रत में व्रतधारी निराहार और बिना जल ग्रहण किये रहते है। चौथे दिन सूर्य उदय होते ही सूर्य देव की पूजा कर व्रत खोलते है,आज इस उत्सव दौरान हजारों की संख्या में व्रतधारी पुरुषों एवं महिलाओं ने रजवाहे के पानी में खड़े होकर सूर्य देव की पूजा की व उनसे अपनी परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की।