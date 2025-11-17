फरीदकोट: मारपीट के आरोप में चार नामजद, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। थाना जैतो पुलिस ने गांव रामेआणा में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने के आरोप में गांव निवासी चार व्यक्तियों को नामजद किया है। फिलहाल किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

इस संबंध में गांव रामेआणा निवासी बांसल सिंह द्वारा पुलिस को दर्ज करवाई गई शिकायत के अनुसार वह गत दिवस अपनी मासी और मां को बस पर चढ़ाने के लिए बस अड्डे जा रहा था।

इसी दौरान गांव निवासी जस्सा सिंह पुत्र छोटू सिंह, उसका पुत्र गुलाब सिंह, मादा सिंह पुत्र चरना सिंह तथा धीरा सिंह पुत्र भोला सिंह हथियारों सहित उसके पीछे पड़ गए।

जिसके चलते वह वहां से भाग निकला। परंतु उक्त सभी उसका पीछा करने लगे और गांव में बने धार्मिक स्थान पर उन्होंने उसे घेर कर कर उसके साथ मारपीट की। एएसआई शमशेर सिंह ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उक्त आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।