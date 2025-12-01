फरीदकोट: परीक्षा में ब्लूटुथ से नकल करता युवक गिरफ्तार, मदद करने वाला भी पकड़ा गया
फरीदकोट के बाबा फरीद पब्लिक स्कूल में मल्टीपरपज हेल्थ वर्कर की परीक्षा में हरियाणा के एक व्यक्ति को ब्लूटूथ से नकल करते पकड़ा गया। स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य व्यक्ति को नामजद किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, फरीदकोट। गत दिवस स्थानीय बाबा फरीद पब्लिक स्कूल में मल्टीपरपज हेल्थ वर्कर की नौकरी का टैस्ट देने आए हरियाणा निवासी व्यक्ति को ब्लूटुथ के माध्यम से नकल करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त उसकी सहायता करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार तथा दूसरे को नामजद किया गया है।
उल्लेखनीय है कि गत दिवस स्थानीय बाबा फरीद पब्लिक स्कूल में मल्टी परपज हेल्थ वर्कर नौकरी का टैस्ट लिया जा रहा था। जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया था। इसी दौरानहरियाणा के जिला फतेहाबाद के गांव गाजूवाला निवासी विक्रम पुत्र दलबीर सिंह को ब्लूटुथ डिवाइस के माध्यम से किसी बाहरी व्यक्ति से बात करते हुए पकड़ा गया।
जिसके पश्चात स्कूल की वाइस प्रिंसीपल हरसिमरनजीत कौर द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। उपरांत पुलिस वहां पहुंची और कार्रवाई शुरू की।
इस संबंध में इंस्पेक्टर गुरांदित्ता सिंह ने बताया कि उक्त आरेापित विक्रम से पूछताछ के आधार पर जहां स्कूल के बाहर उपस्थित एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया गया, वहीं उसी के गांव निवासी कुलदीप सिंह पुत्र शमशेर सिंह को इस मामले में नामजद किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
