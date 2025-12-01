फरीदकोट: परीक्षा में ब्लूटुथ से नकल करता युवक गिरफ्तार, मदद करने वाला भी पकड़ा गया

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। गत दिवस स्थानीय बाबा फरीद पब्लिक स्कूल में मल्टीपरपज हेल्थ वर्कर की नौकरी का टैस्ट देने आए हरियाणा निवासी व्यक्ति को ब्लूटुथ के माध्यम से नकल करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त उसकी सहायता करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार तथा दूसरे को नामजद किया गया है।

उल्लेखनीय है कि गत दिवस स्थानीय बाबा फरीद पब्लिक स्कूल में मल्टी परपज हेल्थ वर्कर नौकरी का टैस्ट लिया जा रहा था। जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया था। इसी दौरानहरियाणा के जिला फतेहाबाद के गांव गाजूवाला निवासी विक्रम पुत्र दलबीर सिंह को ब्लूटुथ डिवाइस के माध्यम से किसी बाहरी व्यक्ति से बात करते हुए पकड़ा गया।