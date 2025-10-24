फरीदकोट में गोली लगने से घायल युवक की मौत, तीन दिन पहले पटाखों की स्टॉल पर हुई थी फायरिंग
फरीदकोट के कोटकपूरा में एक पटाखा स्टॉल पर हुई गोलीबारी में घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि पहले भी शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, फरीदकोट। कोटकपूरा शहर में तीन दिन पहले पटाखों की स्टॉल पर हुई फायरिंग में घायल युवक ने गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यह घटना मंगलवार रात को बठिंडा रोड से नामचर्चा घर जाने वाली गली में हुई थी।
मोगा रोड निवासी नरेश कुमार स्टाल पर बैठा था, तभी कोटकपूरा निवासी लाडी निहंग उर्फ जसप्रीत सिंह और सुखमन गिल तीन अज्ञात साथियों के साथ मोटरसाइकिलों पर आए और सुखमन गिल के इशारे पर लाडी निहंग ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से नरेश गंभीर रूप से घायल हो गया था।
मृतक के चचेरे भाई ललित कुमार ने बताया कि वारदात से एक दिन पहले भी आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर 10 हजार रुपये छीने थे और शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। घायल की मौत के बाद परिजनों ने रोष जताया और गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार न करने की चेतावनी दी, लेकिन डीएसपी संजीव कुमार और एसएचओ चमकौर सिंह के आश्वासन के बाद परिवार राजी हुआ।
जांच अधिकारी एएसआई नगिन्द्र सिंह ने बताया कि दो नामजद और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में अब हत्या की धारा जोड़ी गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
