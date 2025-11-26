Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला, दो महिलाओं पर लगा आरोप

    By Nitish Kumar Kushwaha Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:59 PM (IST)

    फरीदकोट के जलालेआणा गाँव में दो महिलाओं ने गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की। बहस के दौरान महिलाओं ने ग्रंथ साहिब पर हाथ मारे, जिससे रुमाला साहिब और खालसा तीर नीचे गिर गए और पांच पृष्ठ फट गए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फरीदकोट में दो महिलाओं पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने का आरोप लगा है। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, फरीदकोट। जिले के गांव जलालेआणा में दो महिलाओं द्वारा आपसी बहस के दौरान गांव के गुरुद्वारा साहिब में सुशोभित श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस संबंध में गांव निवासी जगविंदर सिंह पुत्र हरबंस सिंह द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई कि वह गांव के गुरुद्वारा साहिब सिंह सभा में रहते हैं और उसके पिता हरबंस सिंह वहां बतौर मुख्य ग्रंथी ड्यूटी करते हैं।

    बुधवार सायं उसके पिता गांव में पाठ करने के लिए गए हुए थे और वह गुरुद्वारा साहिब के बाहर गली में सब्जी खरीद रहा था। इसी दौरान गांव निवासी दो महिलाएं वीरां कौर व कुलदीप कौर आपस में बहस करती हुई आई और अचानक गुरुद्वारा साहिब के भीतर चली गईं।

    जिसके चलते वह और गांव निवासी एक अन्य महिला मनजीत कौर उनके पीछे भीतर गए तो उन्होंने देखा कि उक्त दोनों महिलाओं ने बहस करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर जोर से हाथ मारे। जिसके चलते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का रुमाला साहिब व खालसा तीर नीचे गिर गए।

    उनके द्वारा रोके जाने पर वे महिलाएं वहां से बाहर चली गईं और शोर सुन कर लोग एकत्रित हो गए। उपरांत उसने अपने पिता को फोन किया तो उन्होंने आकर देखा कि रुमाला साहिब व खालसा तीर नीचे गिरने के साथ-साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पांच पृष्ठ फट गए हैं।

    उपरांत इस संबंध में उनके द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। इस संबंध में डीएसपी कोटकपूरा संजीव कुमार का कहना है कि इस संबंध में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।