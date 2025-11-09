Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदकोट में भीषण सड़क हादसा, दो महिला और 11 साल के बच्चे की मौके पर मौत; शादी समारोह में जा रहा था परिवार

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:03 PM (IST)

    फरीदकोट के जैतो-बठिंडा मार्ग पर गांव चंदभान के पास एक भीषण सड़क हादसे में दो महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई। ये हादसा दोपहर करीब 2 बजे हुआ, जब कार सवार लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। कार सड़क किनारे लगे पेड़ों से टकरा गई। चार घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सड़क हादसे में दो महिला और 11 साल के बच्चे की मौके पर मौत। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदकोट। जैतो-बठिंडा मार्ग पर स्थित गांव चंदभान के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं और एक 11 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत होने का मामला सामने आया है।

    प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुर्घटना दोपहर लगभग 2 बजे हुई। दुर्घटनाग्रस्त कार में सवार लोग गांव चंदभान से जैतो में बराड़ पैलेस में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए होंडा सिटी कार से जा रहे थे। वे अभी गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर जैतो की ओर आए थे कि सड़क किनारे लगे पेड़ों से टकरा कर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे में दो महिलाओं तथा एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 4 लोगों को गंभीर हालत में जैतो के समाजसेवी संगठनों की एंबुलेंस द्वारा सिविल अस्पताल लाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आगे सिविल अस्पताल कोटकपूरा रेफर कर दिया। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।