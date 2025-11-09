फरीदकोट में भीषण सड़क हादसा, दो महिला और 11 साल के बच्चे की मौके पर मौत; शादी समारोह में जा रहा था परिवार

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। जैतो-बठिंडा मार्ग पर स्थित गांव चंदभान के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं और एक 11 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत होने का मामला सामने आया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुर्घटना दोपहर लगभग 2 बजे हुई। दुर्घटनाग्रस्त कार में सवार लोग गांव चंदभान से जैतो में बराड़ पैलेस में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए होंडा सिटी कार से जा रहे थे। वे अभी गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर जैतो की ओर आए थे कि सड़क किनारे लगे पेड़ों से टकरा कर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।