फरीदकोट में भीषण सड़क हादसा, दो महिला और 11 साल के बच्चे की मौके पर मौत; शादी समारोह में जा रहा था परिवार
फरीदकोट के जैतो-बठिंडा मार्ग पर गांव चंदभान के पास एक भीषण सड़क हादसे में दो महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई। ये हादसा दोपहर करीब 2 बजे हुआ, जब कार सवार लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। कार सड़क किनारे लगे पेड़ों से टकरा गई। चार घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, फरीदकोट। जैतो-बठिंडा मार्ग पर स्थित गांव चंदभान के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं और एक 11 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत होने का मामला सामने आया है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुर्घटना दोपहर लगभग 2 बजे हुई। दुर्घटनाग्रस्त कार में सवार लोग गांव चंदभान से जैतो में बराड़ पैलेस में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए होंडा सिटी कार से जा रहे थे। वे अभी गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर जैतो की ओर आए थे कि सड़क किनारे लगे पेड़ों से टकरा कर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
हादसे में दो महिलाओं तथा एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 4 लोगों को गंभीर हालत में जैतो के समाजसेवी संगठनों की एंबुलेंस द्वारा सिविल अस्पताल लाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आगे सिविल अस्पताल कोटकपूरा रेफर कर दिया। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।
