    फरीदकोट में पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो अलग-अलग मामलों में 30 ग्राम हेरोइन के साथ दो गिरफ्तार

    By Dev Anand Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    फरीदकोट पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में दो लोगों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पहले मामले में, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के पास से 25 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसके चलते शाम लाल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। दूसरे मामले में, छावनी क्षेत्र के पास से 5 ग्राम हेरोइन के साथ गुरमीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    जागरण फोटो

    संवाद सहयोगी, फरीदकोट। शहर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल, कोटकपूरा रोड, फरीदकोट के पास एक व्यक्ति को शक के बिनाह पर रोका और उसकी तलाशी ली।

    उसके पास से 25 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। शाम लाल निवासी डोगर बस्ती, फरीदकोट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसी प्रकार, एक अन्य मामले में, थाना सिटी पुलिस ने फरीदकोट के ओल्ड कैंट रोड स्थित छावनी के पास एक लड़के की शक के आधार पर तलाशी ली तो उसके पास से 5 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। गुरमीत सिंह निवासी बलबीर बस्ती, फरीदकोट के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

