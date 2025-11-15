फरीदकोट: मुठभेड़ में गैंगस्टर प्रभ दासूवाल गिरोह के 3 गुर्गे गिरफ्तार, टारगेट किलिंग की वारदात को देता था अंजाम
गैंगस्टर प्रभ दासूवाल से जुड़े तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अर्शदीप सिंह उर्फ विक्की ने अमृतसर में फायरिंग की थी और वह टारगेट किलिंग में भी शामिल था। आरोपियों पर पहले भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें जबरन वसूली और रंगदारी के मामले शामिल हैं।
जतिंदर कुमार, फरीदकोट। फरीदकोट पुलिस द्वारा शनिवार रात्रि मुठभेड़ के पश्चात विदेश में बैठे गैंस्टर प्रभ दासूवाल गिरोह के मुख्य शूटर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।
जबकि पुलिस ने उसके दो साथियों को शुक्रवार रात्रि जिले के गांव पंजगराईं से पिस्टर व कारतूस सहित गिरफ्तार किया था। मुठभेड़ के चलते उक्त शूटर घायल हो गया। जिसे उपचार के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।
इस संबंध में एसएसपी डा. प्रज्ञा जैन ने बताया कि फरीदकोट पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर प्रभ दासूवाल गैंग का शूटर अर्शदीप सिंह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में इलाके में घूम रहा है। जिसके आधार पर पुलिस टीमों ने बाजाखाना के इलाकों में नाकाबंदी की हुई थी।
उसी समय आरोपित आता हुआ दिखाई दिया। जिसे रुकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। जिस दौरान पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। जिस दौरान पुलिस और आरोपित के बीच 6 राउंड फायरिंग हुई और आरोपित के पैर में गोली लगने के कारण वह घायल हो गया।
जिसके बाद आरोपित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान अर्शदीप सिंह उर्फ विक्की के रूप में हुई है। जो अमृतसर ग्रामीण के गांव माड़ी कलां का रहने वाला है। पुलिस टीम ने आरोपित के पास से 1 युगाना पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। इसके अलावा जिस एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल पर आरोपित सवार था उसे भी जब्त कर लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि फरीदकोट पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े दो आरोपितों जिला मोगा के गांव महल कलां निवासी बलजीत सिंह उर्फ कद्दू और उसके भई सन्नी को 1 पिस्तौल .30 बोर और जिंदा कारतूस के साथ 14 नवंबर को गांव पंजगराई के सरकारी स्कूल के स्टेडियम से गिरफ्तार किया था।
जिस दौरान पता चला कि वे एक साथ मिलकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। पूछातछ में उन्होंने बताया कि यह पिस्टल उन्होंने अर्शदीप सिंह से लिया था। जिसके पश्चात पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए उक्त नाकाबंदी की थी।
जानकारी के अनुसार गैंगस्टर प्रभ दासूवाल के सीधे संपर्क में रहने वाले और टारगेट किलिंग को अंजाम देने वाले आरोपित अर्शदीप सिंह उर्फ विक्की ने गैंगस्टर प्रभ देसूवाल के आदेश पर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अमृतसर के छेहरटा में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था।
इसके साथ ही यह आरोपी प्रभ देसूवाल के निर्देश पर रेकी भी करता था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन आरोपितों के खिलाफ पहले भी संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। आरोपित अर्शदीप सिंह उर्फ विक्की के खिलाफ थाना सदर अमृतसर में जबरन वसूली का मामला दर्ज है और तीन से चार फायरिंग की वारदात को अंजाम दे चुका है।
उसके साथी बलजीत सिंह उर्फ कद्दु के खिलाफ मोगा जिले के कोट ईसे खां थाने में 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज है। उक्त तीनों आरोपित मोगा, अमृतसर, तरनतारन में रंगदारी की काल की थीं। गत दिवस भी उन्हाेंने मोगा में वारदात को अंजाम देना था लेकिन पुलिस की सर्तकता के चलते इस घटना को होने से पहले आरोपितों को काबू किया गया।
