फरीदकोट के कोटकपूरा रेलवे स्टेशन पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पूरे इलाके में मचा हड़कंप

कोटकपुरा रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचित किया। मृतक की उम्र लगभग 50 वर्ष है और पहचान के लिए कोई दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और शिनाख्त न होने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

संवाद सूत्र, कोटकपूरा। स्थानीय रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस चौकी ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और शिनाख्त के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, आज सुबह राहगीरों ने देखा कि रेलवे स्टेशन के पास मुक्तसर रोड की ओर स्थित माल गोदाम की प्लेट पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इसकी सूचना तुरंत स्टेशन मास्टर को दी गई, जिसके बाद जीआरपी पुलिस को बुलाया गया। मृतक की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है।