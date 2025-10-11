पंजाब के सिमरजीत सिंह सेखों ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, देश का नाम किया रोशन
पंजाब के सिमरजीत सिंह सेखों ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उनकी इस शानदार जीत से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच यह उपलब्धि हासिल की, जिससे पूरे देश में खुशी की लहर है और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं मिल रही हैं।
संवाद सहयोगी, फरीदकोट। टिल्ला बाबा फ़रीद धार्मिक और धर्मार्थ सोसायटी व गुरुद्वारा गोदड़ी साहिब बाबा फरीद के अध्यक्ष तथा जिला राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह सेखों द्वारा 34वीं अखिल भारतीय जीवी मावलंकर स्कीट शूटिंग चैंपियनशिप पटियाला में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है।
यह प्रतियोगिता 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी। उन्होंने अपनी श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर फरीदकोट जिले को गौरवान्वित किया। यह पदक उन्हें पंजाब राइफल शूटिंग एसोसिएशन के संयुक्त सचिव गुरिंदर सिंह गरचा और एसपीएस सोढ़ी ने प्रदान किया।
इस अवसर पर पंजाब राइफल शूटिंग एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष डॉ. दीपिंदर सिंह संधू, स्कीट स्क्वाड के राष्ट्रीय कोच जोधबीर सिंह शेरगिल और हिम्मत सिंह नकई मौजूद रहे। बाबा फरीद संस्थाओं के सभी सदस्यों ने सिमरजीत सिंह सेखों को उनकी जीत पर और लाली रणीया को रजत पदक जीतने पर बधाई दी।
