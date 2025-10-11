पंजाब के सिमरजीत सिंह सेखों ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, देश का नाम किया रोशन 

संवाद सहयोगी, फरीदकोट। टिल्ला बाबा फ़रीद धार्मिक और धर्मार्थ सोसायटी व गुरुद्वारा गोदड़ी साहिब बाबा फरीद के अध्यक्ष तथा जिला राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह सेखों द्वारा 34वीं अखिल भारतीय जीवी मावलंकर स्कीट शूटिंग चैंपियनशिप पटियाला में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है।

यह प्रतियोगिता 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी। उन्होंने अपनी श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर फरीदकोट जिले को गौरवान्वित किया। यह पदक उन्हें पंजाब राइफल शूटिंग एसोसिएशन के संयुक्त सचिव गुरिंदर सिंह गरचा और एसपीएस सोढ़ी ने प्रदान किया।