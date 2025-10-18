पंजाब के पूर्व CM कैप्टन और सुखबीर बादल के OSD रहे सन्नी होंगे भाजपा में शामिल

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। जैसे-जैसे पंजाब के विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। फरीदकोट की राजनीति में पिछले 30 साल से सक्रिय पूर्व सीएम कैप्टन अमरेंद्र सिंह व शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के ओएसडी रहे संदीप सिंह सन्नी बराड़ शीघ्र ही भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं।

खास बात यह है कि उन्हें भाजपा में शामिल करवाने के लिए कैप्टन अमरेंद्र सिंह सहित भाजपा के कई बड़े नेता यहां पहुंच रहे हैं। इस दौरे से कैप्टन भी राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहे हैं। सन्नी बराड़ अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू किया था।