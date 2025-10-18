पंजाब के पूर्व CM कैप्टन और सुखबीर बादल के OSD रहे सन्नी होंगे भाजपा में शामिल
पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही, राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। फरीदकोट में, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के ओएसडी रहे संदीप सिंह सन्नी बराड़ भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा के कई बड़े नेता उन्हें पार्टी में शामिल कराने के लिए फरीदकोट पहुंच रहे हैं। सन्नी बराड़ ने अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू किया था।
जागरण संवाददाता, फरीदकोट। जैसे-जैसे पंजाब के विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। फरीदकोट की राजनीति में पिछले 30 साल से सक्रिय पूर्व सीएम कैप्टन अमरेंद्र सिंह व शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के ओएसडी रहे संदीप सिंह सन्नी बराड़ शीघ्र ही भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं।
खास बात यह है कि उन्हें भाजपा में शामिल करवाने के लिए कैप्टन अमरेंद्र सिंह सहित भाजपा के कई बड़े नेता यहां पहुंच रहे हैं। इस दौरे से कैप्टन भी राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहे हैं। सन्नी बराड़ अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू किया था।
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के पश्चात उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य किया गया था लेकिन उसके पश्चात कैप्टन भाजपा में शामिल हो गए।
सन्नी बराड़ l फाइल फोटो
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।