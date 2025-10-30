'पंजाब को BJP नेतृत्व की आवश्यकता', कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले- 2027 चुनाव में विकास और रोजगार होगा मुद्दा

Language
    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:29 PM (IST)

    पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब को भाजपा के नेतृत्व की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को अब यह महसूस होने लगा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं और केंद्र सरकार की नीतियों से देश विकास कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा पंजाब को नशा और गैंगस्टरवाद से मुक्त कराना चाहती है।

    कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले- 2027 चुनाव में विकास और रोजगार होगा मुद्दा

    जागरण संवाददाता, फरीदकोट। पंजाब को इस समय भाजपा के नेतृत्व की आवश्यकता है और लोगों को भी लगने लगा है कि राज्य को इस समय भाजपा की आवश्यकता है। यह विचार पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फरीदकोट के आफिसर्स क्लब में अपने पूर्व ओएसडी संदीप सिंह सन्नी बराड़ को भाजपा में शामिल करने के दौरान व्यक्त किए। इस अवसर पर भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष अश्वनी शर्मा सहित अन्य नेतागण उपस्थित थे।

    इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब के लोगों को बदलाव की असलियत समझ आ चुकी है और यही कारण है कि लोग सोचने लगे हैं कि पंजाब को इस समय भाजपा की आवश्यकता है।

    क्योंकि पंडित नेहरू से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी देश के बेस्ट प्रधानमंत्री हैं और विश्व भर में देश की एक अलग तस्वीर बनाई है। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश विकास की राह पर अग्रसर है। यही कारण है कि वर्तमान समय में पंजाब को भाजपा के नेतृत्व की आवश्यकता है।

    गठबंधन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वे पहले भी कह चुके हैं कि भाजपा को गठबंधन करना चाहिए। लेकिन उनके जो तीन महीने पहले विचार थे वह बदल चुके हैं। वर्तमान में स्थिति बदलती जा रही है और उस स्थिति की ओर बढ़ रही है जहां भाजपा अकेले भी चुनाव लड़ सकती है।

    बाकी चुनाव के नजदीक आकर तस्वीर और साफ होगी। नशे के मुद्दे पर बोलते हुए कैप्टन ने कहा कि पाकिस्तान नशा भेज कर पंजाब को बर्बाद करना चाहता है। क्योंकि पंजाब कमजोर होगा तो पाकिस्तान स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगा।

    क्यों देश की सेना में आठ प्रतिशत जवान पंजाब से हैं। 2027 के चुनावों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का मुद्दा सिर्फ रोजगार और विकास होगा। वे पंजाब से नशा व गैंग्स्टर वाद आदि खत्म करना चाहते हैं। ताकि पंजाब के खुशहाल राज्य बन सके।

    इस दौरान भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा कि पंजाब परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। पंजाब चाह रहा है कि पंजाब विकास की ओर बढ़े तथा पंजाब में अमन, शांति व भाईचारे का माहौल हो। पंजाब चाह रहा है कि पंजाब में गैंग्स्टर वाद की जगह कानून का राज हो।

    पंजाबवासी आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को को याद करते हैं क्योंकि जब वे मुख्यमंत्री थे तो पंजाब में गैंग्स्टरों का राज नहीं था, जेलों से उनकी इंटरव्यू नहीं होती थी, उस समय दिन-दहाड़े गोलियां नहीं चलती थीं।

    उनके राज में व्यापारी और उद्योपति स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। उन्होंने कहा कि भाजपा ही पंजाब को कर्जमुक्त कर सकती है और कानून का राज ला सकती है। हम अपने लिए नहीं पंजाब के लिए लोगों के लिए राजनीति करना चाहते हैं।