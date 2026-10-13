फरीदकोट में संपत्ति विवाद में पूर्व सैनिक पिता और पुत्र ने झगड़े के बाद निगला जहर, दोनों की हुई मौत

संवाद सहयोगी, फरीदकोट। फरीदकोट के उपमंडल जैतो के गांव चंदभान में घरेलू संपत्ति विवाद के चलते पिता-पुत्र की जहरीला पदार्थ निगलने से मौत हो गई। घटना सोमवार रात की है। मृतकों की पहचान हरपाल राम (60) और उसके बेटे सुखविंदर सिंह उर्फ सोनू (22) के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, हरपाल राम सेना से सेवानिवृत्त था। ग्रामीणों के मुताबिक, पिता-पुत्र के बीच संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। सोमवार रात भी दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। परिजन उन्हें उपचार के लिए पहले गोनियाना मंडी के एक निजी अस्पताल ले गए। वहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें बठिंडा रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई।