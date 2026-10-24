पराली पर गरमाई सियासत, पंजाब के मंत्री खुड्डियां की दिल्ली सरकार को दो टूक, कहा- सियासत छोड़ इंसानियत की बात करें

जतिंदर कुमार, फरीदकोट। पंजाब में धान का सीजन शिखर पर है। एक ओर जहां पंजाब में धान की खरीद जोरों पर है वहीं दूसरी ओर धान की कटाई के पश्चात पराली को आग लगाने के मामले भी सामने आने लगे हैं। जिसके चलते पंजाब की हवा की गुणवत्ता तो खराब होने की लगी है साथ ही हर बार की तरह इसके साथ ही सियासत भी गर्माने लगी है।

पंजाब में पराली को लगाई जा रही आग को लेकर एक बार फिर से दिल्ली और पंजाब के नेताओं के बीच ब्यानबाजी सामने आने लगी है। इस संबंध में गत दिवस भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा किए गए ट्वीट के जवाब में पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने उन्हें इस मामले में सियासत न करने की नसीहत दी है।

बता दें कि गत दिवस शुक्रवार को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्स पर पराली को आग लगाने की एक वीडियो पोस्ट की है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि जब आप की सरकार दिल्ली में थी तो पंजाब की पराली के लिए सब जिम्मेदार थे, सिवाय उनके। अब पंजाब में आप की सरकार है और आग पहले से ज्यादा भड़क रही है। ये बेबसी नहीं, आप सरकार की नाकाबिलियत है। दिल्ली का दम आज भी घुट रहा है।

उन्होंने कहा कि ऐसे इल्जाम न लगाएं। पंजाब सरकार ने बहुत बड़े प्रबंध किए हैं। किसी समय पराली के मामले बहुत अधिक थे। पंरतु अब पंजाब सरकार के प्रबंधों के पराली को आग लगाने के मामले पहले की तुलना में मात्र 5 प्रतिशत रह गए हैं। उन्होंने कहा कि सिरसा साहब पंजाब में तो यह 20 दिन का सीजन होता है मगर दिल्ली में ट्रैफिक और इंडस्ट्री का प्रदूषण हमेशा रहता है।