फरीदकोट: घना कोहरा छीन रहा जिंदगी, ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक की मौत

प्रदीप गर्ग, फरीदकोट। फिरोजपुर रोड पर शनिवार को सुबह धुंध के बीच टकराने से एक की मौत वह तीन घायल हो गए थे। धुंध का असर दिखने के साथ ही फरीदकोट में दुर्घटनाओं के मामले आना शुरू हो गए है ।



सर्दी और धुंध लगभग एक दूसरे के पर्याय हैं। हर साल सर्दियों के साथ ही चाहे-अनचाहे यह धुंध सड़क पर यमराज बनकर आ खडी होती है। सैकड़ों लोगों का जीवन असमय ही लील जाने वाली इस धुंध से मुकाबला करना नामुमकिन नहीं है।



कुछ सावधानियां आपकी और सड़क पर चलने वाले लोगों की जिंदगी सुरक्षित रख सकती है।



सर्दी के मौसम में धुंध के कारण हर साल काफी दुर्घटनाएं होती हैं फिर भी लोग उचित बचाव नहीं करते हैं। सरकार की ओर से सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए कई तरह के उपाय बताती है लेकिन लापरवाही के चलते इन पर कोई ध्यान नहीं देता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं।



धुंध में गाड़ी चलाते वक्त इन बातों का खयाल रखें तो जिंदगी सुरक्षित रह सकती है,



धुंध को लेकर ट्रैफिक इंचार्ज वकील सिंह का कहना है कि वाहन चलाते समय धुंध से बचने के लिए अपने वाहन में फॉग लाइट जरूर लगवाएं कई लोग इस बात को हमेशा नजरंदाज करते हैं। लेकिन फॉग लाइट का फायदा यह होता है कि इससे विजिबिलिटी बढ़ जाती है।