25 लाख के लिए लुधियाना में हत्या करने जा रहे तीन युवक गिरफ्तार, विदेश में बैठे गैंगस्टर से मिला था कॉन्टैक्ट

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। पुलिस ने लुधियाना में एक बदमाश की हत्या करने के इरादे से जा रहे तीन युवकों को दो विदेशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित विदेश में बैठे दो बदमाशों के इशारे पर इस वारदात को अंजाम देने वाले थे और इसके लिए उन्हें 25 लाख रुपये का आफर मिला था। तीनों युवाओं की उम्र 20-22 के बीच है। इन पर पहले कोई केस दर्ज नहीं है।

एसएसपी डॉ. प्रज्ञा जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस को 25 नवंबर को सूचना मिली थी कि दो गैंग के आपसी टकराव के चलते लुधियाना के एक बदमाश की हत्या हो सकती है, जिसमें फरीदकोट जिले के युवक शामिल हैं। इस सूचना पर तलवंडी रोड पर एक कार को संदेह के आधार पर रोका गया, जिसमें सवार तीन व्यक्तियों से दो पिस्टल और पांच कारतूस बरामद हुए।

25 लाख रुपये देने का किया था वादा एक पिस्टल रूस निर्मित है गिरफ्तार आरोपितों की पहचान फरीदकोट जिले के गांव हरिनौ निवासी जश्नजोत सिंह उर्फ जस्सा, गांव मौड़ निवासी मनप्रीत सिंह उर्फ अरमान और जिला बरनाला के पत्ती रोड निवासी जतिंदर सिंह उर्फ सोनू के रूप में हुई है।