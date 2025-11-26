Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    25 लाख के लिए लुधियाना में हत्या करने जा रहे तीन युवक गिरफ्तार, विदेश में बैठे गैंगस्टर से मिला था कॉन्टैक्ट

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:44 PM (IST)

    लुधियाना पुलिस ने 25 लाख रुपये की सुपारी लेकर हत्या करने जा रहे तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। इन युवकों को विदेश में बैठे एक गैंगस्टर ने हत्या का काम सौंपा था। पुलिस ने युवकों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं और गैंगस्टर की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लुधियाना में तीन लोग गिरफ्तार (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, फरीदकोट। पुलिस ने लुधियाना में एक बदमाश की हत्या करने के इरादे से जा रहे तीन युवकों को दो विदेशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है।

    आरोपित विदेश में बैठे दो बदमाशों के इशारे पर इस वारदात को अंजाम देने वाले थे और इसके लिए उन्हें 25 लाख रुपये का आफर मिला था। तीनों युवाओं की उम्र 20-22 के बीच है। इन पर पहले कोई केस दर्ज नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसएसपी डॉ. प्रज्ञा जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस को 25 नवंबर को सूचना मिली थी कि दो गैंग के आपसी टकराव के चलते लुधियाना के एक बदमाश की हत्या हो सकती है, जिसमें फरीदकोट जिले के युवक शामिल हैं। इस सूचना पर तलवंडी रोड पर एक कार को संदेह के आधार पर रोका गया, जिसमें सवार तीन व्यक्तियों से दो पिस्टल और पांच कारतूस बरामद हुए।

    25 लाख रुपये देने का किया था वादा

    एक पिस्टल रूस निर्मित है गिरफ्तार आरोपितों की पहचान फरीदकोट जिले के गांव हरिनौ निवासी जश्नजोत सिंह उर्फ जस्सा, गांव मौड़ निवासी मनप्रीत सिंह उर्फ अरमान और जिला बरनाला के पत्ती रोड निवासी जतिंदर सिंह उर्फ सोनू के रूप में हुई है।

    पूछताछ में पता चला कि वे लुधियाना में एक बदमाश की हत्या करने वाले थे। इसके लिए विदेश में बैठे दिलप्रीत सिंह और बरनाला जिले के एक बदमाश ने उन्हें 25 लाख रुपये देने का वादा किया था।

    एसएसपी ने कहा कि हरिनौ निवासी दिलप्रीत सिंह रंगदारी मांगने के मामलों में आरोपित है और हाल ही में उसने युवाओं को इसी तरह लालच देकर रंगदारी मांगने की घटनाएं करवाई थीं। फिलहाल आरोपितों को रिमांड पर लेकर इस मामले में और पूछताछ की जा रही है, और खुलासे होंगे।