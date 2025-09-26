पंजाब के फरीदकोट में पटाखा बेचने का लाइसेंस पाने के लिए 1 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन, DC ने दी जानकारी

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। डीसी पूनमदीप कौर ने बताया कि वर्ष 2025 में दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा दायर सिविल रिट याचिका में दिए गए आदेशों और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग पंजाब से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 29 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करा सकते हैं।