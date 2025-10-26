Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मातम में बदलीं शादी की खुशियां, फरीदकोट में डांस करते समय दुल्हन का आया हार्ट अटैक; डोली की जगह उठी अर्थी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:58 AM (IST)

    पंजाब के फरीदकोट जिले के बरगाड़ी गांव में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। हरजिंदर सिंह की बेटी पूजा की जागो के दौरान नाचते हुए अचानक गिरने से मौत हो गई। उसे दिल का दौरा पड़ा था। डोली की जगह अर्थी उठी और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    पूजा की फाइल फोटो l स्वजन

    जागरण संवाददाता, फरीदकोट। जिले के गांव बरगाड़ी में वीरवार 23 अक्टूबर की रात एक परिवार पंजाबी गानों पर नाच-गा रहा था। मौका था गांव के हरजिंदर सिंह की बेटी पूजा की शादी की जागो का।

    अगले दिन पूजा की शादी थी, लेकिन उससे पहले ही खुशियां मातम में बदल गईं। रात 12 बजे रिश्तेदारों व अपनी सहेलियों-बहनों के साथ नाच रही पूजा अचानक नीचे गिर गई। गिरते ही खून की उल्टी की और उसकी नाक से खून निकला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवार तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। शुक्रवार को जब घर से पूजा की डोली उठनी थी, उस समय उसकी अर्थी उठी।

    दरअसल, बरगाड़ी निवासी हरजिंदर की बेटी पूजा की शादी गांव राऊवाला निवासी युवक के साथ तय हुई थी, जो कुछ दिन पहले ही दुबई से लौटा था। पूजा बहुत खुश थी और स्वयं ही सभी तैयारियां की थी, क्योंकि उसका भाई छोटा था। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। शुक्रवार को गांव के अधिकांश घरों में चूल्हा नहीं जला।