मातम में बदलीं शादी की खुशियां, फरीदकोट में डांस करते समय दुल्हन का आया हार्ट अटैक; डोली की जगह उठी अर्थी

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। जिले के गांव बरगाड़ी में वीरवार 23 अक्टूबर की रात एक परिवार पंजाबी गानों पर नाच-गा रहा था। मौका था गांव के हरजिंदर सिंह की बेटी पूजा की शादी की जागो का। अगले दिन पूजा की शादी थी, लेकिन उससे पहले ही खुशियां मातम में बदल गईं। रात 12 बजे रिश्तेदारों व अपनी सहेलियों-बहनों के साथ नाच रही पूजा अचानक नीचे गिर गई। गिरते ही खून की उल्टी की और उसकी नाक से खून निकला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिवार तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। शुक्रवार को जब घर से पूजा की डोली उठनी थी, उस समय उसकी अर्थी उठी।