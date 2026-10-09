अकाली दल की सरकार बनी तो नशे के खिलाफ मोर्चा संभालेंगी महिला DGP, हरसिमरत बादल ने फरीदकोट रैली में किया वादा

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर बादल ने फरीदकोट में रैली को संबोधित करते हुए नशे के खिलाफ अपनी पार्टी की प्रस्तावित रणनीति का एलान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनने पर नशे के खात्मे के लिए एडीजीपी स्तर की एक महिला पुलिस अधिकारी नियुक्त की जाएगी। इस अधिकारी को विशेष रूप से नशे के खिलाफ अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ‘मावा धिया ललकार’ योजना के तहत गांवों में महिलाओं की विशेष फोर्स तैयार की जाएगी। उन्होंने माताओं और बहनों से अपील की कि वे अभी से अपने-अपने गांवों में इस मुहिम के तहत सक्रिय होकर काम शुरू करें।

अकाली दल की नेता ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर नशा बेचते हुए पकड़े जाने वाले लोगों को कम से कम 10 साल की सजा दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे आरोपियों को जमानत नहीं मिलने देने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।