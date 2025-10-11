फरीदकोट में कार की टक्कर में बाइक सवार की दर्दनाक मौत, ड्राइवर पर मामला दर्ज
फरीदकोट के गांव पिपली में एक तेज़ रफ़्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की जान चली गई। गुरभिंदर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उनके पिता की मौत कार की टक्कर से हुई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर अर्शदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, फरीदकोट। गांव पिपली में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपित कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर आगमी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुरानी पिपली निवासी गुरभिंदर सिंह द्वारा पुलिस को दर्ज करवाई गई शिकायत के अनुसार वह और उसके पिता मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी काम से अपने घर वापिस लौट रहे थे। इसी दौरान जब वह पिपली के पास पहुंचे तो पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी।
जिसके कारण मोटरसाइकिल चला रहे उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कालेज व अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
एएसआईचमकौर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर कार चालक गांव अराईयांवाला कला निवासी अर्शदीप सिंह पुत्र नछत्तर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
