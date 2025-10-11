फरीदकोट में कार की टक्कर में बाइक सवार की दर्दनाक मौत, ड्राइवर पर मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। गांव पिपली में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपित कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर आगमी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुरानी पिपली निवासी गुरभिंदर सिंह द्वारा पुलिस को दर्ज करवाई गई शिकायत के अनुसार वह और उसके पिता मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी काम से अपने घर वापिस लौट रहे थे। इसी दौरान जब वह पिपली के पास पहुंचे तो पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी।