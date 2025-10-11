Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदकोट में कार की टक्कर में बाइक सवार की दर्दनाक मौत, ड्राइवर पर मामला दर्ज

    By Jatinder Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 02:33 PM (IST)

    फरीदकोट के गांव पिपली में एक तेज़ रफ़्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की जान चली गई। गुरभिंदर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उनके पिता की मौत कार की टक्कर से हुई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर अर्शदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, ड्राइवर नामजद। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, फरीदकोट गांव पिपली में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपित कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर आगमी कार्रवाई शुरू कर दी है।

    पुरानी पिपली निवासी गुरभिंदर सिंह द्वारा पुलिस को दर्ज करवाई गई शिकायत के अनुसार वह और उसके पिता मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी काम से अपने घर वापिस लौट रहे थे। इसी दौरान जब वह पिपली के पास पहुंचे तो पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिसके कारण मोटरसाइकिल चला रहे उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कालेज व अस्पताल ले जाया गया। जहां डक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    एएसआईचमकौर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर कार चालक गांव अराईयांवाला कला निवासी अर्शदीप सिंह पुत्र नछत्तर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।