फरीदकोट में सरकारी बस बनी काल, एक बुलेट सवार शख्त की मौत दूसरा लड़ रहा मौत से जंग
फरीदकोट में एक सरकारी बस ने बुलेट मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान रमनदीप सिंह के रूप में हुई है, जबकि घायल मनराज सिंह को बठिंडा एम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, फरीदकोट। तेज रफ्तार सरकारी बस ने बुलेट मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारने मामला सामने आया है। जिसमें मोटरसाइकिल सवारों में से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर घायल है। फिलहाल पुलिस ने आरोपित बस चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार सोमवार को दोपहर के समय गांव मचाकी मल्ल सिंह निवासी 18 वर्षीय रमनदीप सिंह पुत्र इकबाल सिंह तथा गांव ढीमांवाली निवासी 18 वर्षीय मनराज सिंह पुत्र जसविंदर सिंह कोटकपूरा से अपने गांव वापस जा रहे थे। इसी दौरान वे कोटकपूरा-श्री मुक्तसर साहिब रोड पर बने रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर थे।
इसी दौरान पीछे से एक तेज रफ्तार सरकार बस ने उन्हें टक्कर मार दी और उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गई। बुलेट सवार उक्त दोनों युवक नीचे गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें लोगों ने तुरंत कोटकपूरा के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया।
परंतु वहां डाक्टरों ने रमनदीप सिंह को मृत घोषित कर दिया। जबकि मनराज की गंभीर हालत देखते हुए उसे एम्स बठिंडा में दाखिल करवाया गया। जहां वह उपचारधीन है।
इस संबंध में एएसआइ सुखदेव सिंह ने बताया कि जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी तथा दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा बस के चालक गांव सराएनागा निवासी स्वर्ण सिंह के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक आरोपित ड्राईवर पुलिस की पकड़ से बाहर है।
