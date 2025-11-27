Language
    Punjab News: फरीदकोट में दो महिलाओं ने की श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी, जांच शुरू

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:04 PM (IST)

    पंजाब के फरीदकोट जिले के जलालेआणा गांव में दो महिलाओं ने गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की। आपसी बहस के दौरान महिलाओं ने ग्रंथ साहिब पर हाथ मारा, जिससे रुमाला साहिब और खालसा तीर नीचे गिर गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    फरीदकोट में दो महिलाओं ने की श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी (फाइल फोटो)


    संवाद सहयोगी. फरीदकोट। जिले के गांव जलालेआणा में दो महिलाओं द्वारा आपसी बहस के दौरान गांव के गुरुद्वारा साहिब में सुशोभित श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने का मामला सामने आया है।

    फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी जगविंदर सिंह पुत्र हरबंस सिंह द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई कि वह गांव के गुरुद्वारा साहिब सिंह सभा में रहते हैं और उसके पिता हरबंस सिंह वहां बतौर मुख्य ग्रंथी ड्यूटी करते हैं।

    बुधवार सायं उसके पिता गांव में पाठ करने के लिए गए हुए थे और वह गुरुद्वारा साहिब के बाहर गली में सब्जी खरीद रहा था। इसी दौरान गांव निवासी दो महिलाएं वीरां कौर व कुलदीप कौर आपस में बहस करती हुई आईं और अचानक गुरुद्वारा साहिब के भीतर चली गईं।

    इस पर वह और गांव निवासी एक अन्य महिला मनजीत कौर उनके पीछे भीतर गए तो उन्होंने देखा कि उक्त दोनों महिलाओं ने बहस करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर जोर से हाथ मारे। इससे रुमाला साहिब व खालसा तीर नीचे गिर गए। रोके जाने पर महिलाएं वहां से बाहर चली गईं।

     