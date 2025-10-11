Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदकोट में गांव करीरवाली में गुटका साहिब की बेअदबी की घटना, पुलिस ने दर्ज किया केस 

    By Jatinder Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 03:41 PM (IST)

    फरीदकोट के करीरवाली गांव में गुटका साहिब की बेअदबी से तनाव फैल गया। सड़क पर पन्ने बिखरे मिलने पर कमलजीत सिंह नामक ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज से जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

     गुटका साहिब की बेअदबी की गई

    संवाद सहयोगी, फरीदकोट। जिले के गांव करीरवाली में गुटका साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया है। इस मामले का पता सुबह गांव में सड़क पर बिखरे पड़े गुटका साहिब के पन्ने देख कर चला। जिसके चलते गांव में आक्रोश का माहौल पैदा हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस संबंध में गांव निवासी कमलजीत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह ने पुलिस को बताया कि वह प्रतिदिन गांव के गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के लिए जाता है। शनिवार सुबह भी लगभग 7.15 बजे वह गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के लिए गया था। जब वह माथा टेककर बाहर आया और मंडी की ओर रवाना हुआ तो रास्ते में बाबा मुनी दास के स्थान के पास सड़क के किनारे गुटका साहिब के पन्ने बिखरे हुए दिखाई दिए। फिर उसने बाबा मुनी जी समाधी के पास पहुंच कर दीवार के ऊपर से देखा तो भीतर भी गुटका साहिब के पन्ने बिखरे पड़े थे।

    जिसके बाद उसके द्वारा गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हरजीत सिंह व सरपंच जसपाल सिंह को फोन पर सूचित किया गया। इसके बाद जहां वे पहुंचे वहीं बड़ी संख्या में गांववासी एकत्रित हो गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने ऐसा करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इस संबंध में एएसआई गुरजंट सिंह द्वारा पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंच कर लोगों के ब्यान दर्ज किए गए।

    इस संबंध में जब थाना जैतो के प्रभारी नवप्रीत सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि पुलिस ने गांव के लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जिसके आधार पर एकबारगी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वे सीसीटीवी फुटेज आदि की जांच कर रहे हैं ताकि आरोपित की पहचान हो सके।