फरीदकोट में घर में घुसकर की मारपीट व लूटपाट, पुलिस ने चार के खिलाफ दर्ज किया केस; दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। एक घर में घुस कर परिवार के सदस्यों से मारपीट करने तथा लूटपाट करने के आरोप में स्थानीय थाना सदर पुलिस ने चार व्यक्तियों को नामजद किया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस संबंध में गांव भागथला कलां निवासी परमजीत सिंह पुत्र मुकंद सिंह ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई कि गत दिवस वह और उसका बेटा अपने खेतों में गेहूं की बिजाई कर हे थे। इसी दौरान गांव निवासी निर्मल सिंह उर्फ निम्मा पुत्र करनैल सिंह, जगबीर सिंह उर्फ काली पुत्र जसवंत सिंह, सुमनदीप सिंह पुत्र कुलबीर सिंह तथा सुखमान सिंह उर्फ काका पुत्र भुपिंदर सिंह द्वारा उनके साथ मारपीट की गई।

उपरांत उसी दिन शाम को वे सभी उनके घर आ धमके और उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं उसका बटुआ भी छीन कर ले गए। उसके अनुसार निर्मल सिंह द्वारा एक गिरोह बनाया गया है जो क्षेत्र में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता है।