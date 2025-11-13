Language
    फरीदकोट में घर में घुसकर की मारपीट व लूटपाट, पुलिस ने चार के खिलाफ दर्ज किया केस; दो गिरफ्तार

    By Jatinder Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:40 PM (IST)

    फरीदकोट में एक घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने के आरोप में चार लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। परमजीत सिंह नामक एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि जब वह और उसका बेटा खेत में काम कर रहे थे, तो निर्मल सिंह और उसके साथियों ने उनसे मारपीट की और बाद में उनके घर में घुसकर लूटपाट की। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है।

    Hero Image

    फरीदकोट में घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट का मामला।

    जागरण संवाददाता, फरीदकोट। एक घर में घुस कर परिवार के सदस्यों से मारपीट करने तथा लूटपाट करने के आरोप में स्थानीय थाना सदर पुलिस ने चार व्यक्तियों को नामजद किया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

    इस संबंध में गांव भागथला कलां निवासी परमजीत सिंह पुत्र मुकंद सिंह ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई कि गत दिवस वह और उसका बेटा अपने खेतों में गेहूं की बिजाई कर हे थे। इसी दौरान गांव निवासी निर्मल सिंह उर्फ निम्मा पुत्र करनैल सिंह, जगबीर सिंह उर्फ काली पुत्र जसवंत सिंह, सुमनदीप सिंह पुत्र कुलबीर सिंह तथा सुखमान सिंह उर्फ काका पुत्र भुपिंदर सिंह द्वारा उनके साथ मारपीट की गई।

    उपरांत उसी दिन शाम को वे सभी उनके घर आ धमके और उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं उसका बटुआ भी छीन कर ले गए। उसके अनुसार निर्मल सिंह द्वारा एक गिरोह बनाया गया है जो क्षेत्र में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता है।

    इस संबंध में एएसआई गुरबख्श सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा उक्त आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनमें से दो आरोपितों निर्मल सिंह तथा सुमनदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि अन्य दो की तलाश जारी है।