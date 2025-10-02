फरीदकोट में चेन स्नैचिंग की वारदात, एक आरोपी को पुलिस ने किया काबू

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। कोटकपूरा में स्कूटी पर सवार महिला के गले में पहनी सोने की चैन झपट मार कर छीन के फरार होने के मामले में पुलिस ने दो व्यक्तियों को नामजद किया है। इनमें से एक आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है।

कोटकपूरा के अरविंद नगर निवासी अमनदीप कौर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गत दिनों वह स्कूटी से अपनी माता के साथ बाजार से घर जा रही थी।

तभी बठिंडा रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो व्यक्तियों ने उसके गले में पहनी सोने की चैन झपट मार कर छीन ली तथा फरार हो गए। जिसकी कीमत लगभग एक लाख 70 हजार रुपये है।

एएसआई भुपिंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए उक्त आरोपितों की पहचान कोटकपूरा निवासी बलविंदर सिंह तथा भोला के रूप में हुई है। जिनमें से बलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।