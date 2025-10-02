Language
    फरीदकोट में चेन स्नैचिंग की वारदात, एक आरोपी को पुलिस ने किया काबू

    By Jatinder Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:11 PM (IST)

    फरीदकोट के कोटकपूरा में स्कूटी पर सवार महिला के गले से सोने की चेन छीनने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को नामजद किया है जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता अमनदीप कौर ने बताया कि बठिंडा रोड पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनसे चेन झपट ली जिसकी कीमत 1 लाख 70 हजार रुपये है। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है।

    महिला से सोने की चेन छीनने के मामले में एक काबू, एक फरार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, फरीदकोट। कोटकपूरा में स्कूटी पर सवार महिला के गले में पहनी सोने की चैन झपट मार कर छीन के फरार होने के मामले में पुलिस ने दो व्यक्तियों को नामजद किया है। इनमें से एक आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है।

    कोटकपूरा के अरविंद नगर निवासी अमनदीप कौर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गत दिनों वह स्कूटी से अपनी माता के साथ बाजार से घर जा रही थी।

    तभी बठिंडा रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो व्यक्तियों ने उसके गले में पहनी सोने की चैन झपट मार कर छीन ली तथा फरार हो गए। जिसकी कीमत लगभग एक लाख 70 हजार रुपये है।

    एएसआई भुपिंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए उक्त आरोपितों की पहचान कोटकपूरा निवासी बलविंदर सिंह तथा भोला के रूप में हुई है। जिनमें से बलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।