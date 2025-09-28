Language
    फरीदकोट: रामलीला मंचन में टूटी मर्यादा, फूहड़ गाने बजाने का वीडियो वायरल

    By Dev Anand Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:57 PM (IST)

    फरीदकोट में रामलीला मंचन के दौरान एक हिंदी गाने पर नृत्य का वीडियो वायरल हुआ जिसमें शराब का उल्लेख था जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। आयोजकों ने कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था और भविष्य में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने हिंदू समाज के साथ बैठक करने की बात भी कही।

    फरीदकोट: रामलीला मंचन में टूटी मर्यादा। फोटो जागरण

    देवानंद शर्मा/प्रदीप गर्ग, फरीदकोट। फरीदकोट में पिछले कुछ दिनों से पुरानी दाना मंडी में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी एक रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जहाँ कल रात राक्षसी ताड़का वध का दृश्य प्रस्तुत किया जाना था, जिससे पहले रामलीला के मंच पर कुछ पात्रों को एक हिंदी गाने पर नाचते हुए दिखाया गया था जिसमें बार-बार शराब का ज़िक्र किया गया था।

    यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोगों का कहना है कि ऐसे दृश्य दिखाने से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जब हमने रामलीला मंचन के आयोजकों प्रधान राज कुमार गुप्ता से इस बारे में उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हमने किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से ऐसा नहीं किया।

    उन्होंने कहा कि ऐसे दृश्य रामायण के पात्र के जीवन को दर्शाने के लिए दिखाए गए थे, राक्षस किस तरह के स्वभाव के थे, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि हिंदी गाने पर ऐसे दृश्य दिखाना उनकी भूल थी जिसमें बार-बार शराब का ज़िक्र था। उन्होंने कहा कि अब से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि रामलीला मंचन के दौरान ऐसा कोई दृश्य न दिखाया जाए जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे।

    उन्होंने यह भी कहा कि रामलीला मंचन के अंत में हिंदू समाज के हर वर्ग के साथ एक बैठक की जाएगी जिसमें ऐसी घटनाओं को बार-बार होने से रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि भगवान श्री राम जी के जीवन की शिक्षाएं लोगों तक पहुँचें और बुरे कर्मों को बढ़ावा न मिले।

    राज कुमार गुप्ता ने कहा की मंच पर किसी ने भी शराब का सेवन नही किया ओर मंच पर जब सीन हुआ तो उस वकत उनके पास कोलड डरिंक की बोतल थी हमारी तरफ से पुरा मरियादा का धयान रखा जाता है ओर आगे भी पुरा घ्यान रखा जाऐगा