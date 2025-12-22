Language
    फरीदकोट: बोलेरो की टक्कर से ऑटो सवार की मौत, ड्राइवर घायल

    By Jatinder Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:31 PM (IST)

    फरीदकोट में नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार बोलेरो ने ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में बैठे सुखइंदर सिंह की मौत हो गई और ड्राइवर गुरप्रीत सिंह ...और पढ़ें

    बोलेरो की टक्कर से ऑटो सवार की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदकोट। स्थानीय नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार बोलेरो की पीछे से टक्कर मारने के चलते आटो में बैठे व्यक्ति की मौत होने का मामला सामने आया है। जबकि आटो ड्राईवर गंभीर रूप से घायल हो गया।

    स्थानीय हरिंद्रा नगर निवासी अनंद गोयल पुत्र वजीर चंद ने पुलिस को दी शिकायत के अनुसार उसका चाचा सुखइंदर सिंह जो करियाने का थोक विक्रेता है गुरप्रीत सिंह के आटो पर सामान सप्लाई करके मुदकी से वापिस फरीदकोट आ रहा था।

    इसी दौरान एक तेज रफ्तार बोलेरो के ड्राईवर ने लापरवाही दिखाते हुए उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। जिसके चलते उसका चाचा सुखइंदर सिंह व ड्राईवर गुरप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें राहगीरों ने तुरंत उपचार के लिए स्थानीय गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कालेज व अस्पताल पहुंचाया।

    जहां डाक्टरों ने उसके चाचा सुखइंदर सिंह को मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में हेड कांस्टेबल गुरमेल सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए बोलेरो गाड़ी के जिला रोपड़ के गांव भूरड़े निवासी चालक वरिंदर सिंह पुत्र दर्शन सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।