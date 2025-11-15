फरीदकोट में ब्लैकमेल गिरोह का पर्दाफाश, 3 महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार; पुलिस ने 8 लाख रुपये भी किए बरामद

Language
    By Nitish Kumar Kushwaha Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:54 PM (IST)

    फरीदकोट पुलिस ने ब्लैकमेल कर 8 लाख रुपये वसूलने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में तीन महिलाओं समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो पूर्व कांग्रेसी सरपंच भी शामिल हैं। शिकायतकर्ता मनोज कुमार को ब्लैकमेल किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लूटी गई रकम बरामद की।

    पुलिस ने ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़।

    जागरण संवाददाता, फरीदकोट। स्थानीय थाना सदर पुलिस द्वारा शहर निवासी एक व्यक्ति को ब्लैकमेल कर 8 लाख रुपये वसूलने के मामले में तीन महिलाओं सहित 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपितों से वसूली गई 8 लाख रुपये की राशि भी बरामद कर ली है। खास बात यह है कि इन आरोपितों में दो पूर्व कांग्रेसी सरपंच हैं तथा पूर्व कांग्रेसी विधायक के करीबी माने जाते हैं।

    इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसपी (जांच) जोगेश्वर सिंह ने बताया कि पुलिस एक शिकायत मिली थी। जिसके अनुसार स्थानीय राधा कृष्णा धाम ट्रस्ट के जैन स्ट्रीट निवासी सदस्य मनोज कुमार पुत्र बाबू राम को गत 9 नवंबर को एक महिला का फोन आया था। इस फोन काल पर बात करते हुए उसने कहा कि उनके राधा कृष्णा धाम आश्रम में गलत काम हो रहे हैं और उसके पास इसके सुबूत है।

    इन सुबूतों को देने के लिए उस महिला ने मनोज कुमार को स्थानीय डेंटल कालेज के पास बुलाया। जब मनोज कुमार वहां पहुंची तो नवदीप कौर नामक महिला उसकी गाड़ी में बैठ गई। उपरांत जब मनोज कुमार ने उससे सुबूत मांगे तो उसने कहा कि उसके पास कोई सुबूत नहीं है। इस दौरान उसने मनोज कुमार से कहा कि उसे विदेश जाने के लिए दो-तीन लाख रुपये की आवश्यकता है और वह उसे रुपये दे दे। जिसके पश्चात मनोज कुमार द्वारा उसे वहीं अपनी कार से उतार दिया गया और वह वापिस आ गया।

    उपरांत लगभग दो घंटे के पश्चात गांव पहलुवाला निवासी परमजीत कौर तथा फरीदकोट निवासी लवप्रीत कौर उसकी दुकान पर आईं और कहने लगी कि नवदीप कौर को उसके द्वारा अपनी कार में बिठाने के कारण उसका रिश्ता टूट गया है। उन्होंने कहा कि या तो वह नवदीप कौर के साथ राजीनामा कर ले नहीं तो उसकी वीडियो वायरल करके उस पर केस दर्ज करवा देंगे।

    जिसके पश्चात इस मामले में नवदीप कौर के साथ राजीनामा करवाने के लिए गांव घुद्दवाला निवासी हरनीत सिंह, गांव सिमरेवाला निवासी राजविंदर सिंह उर्फ पप्पु तथा गांव संगतपुरा निवासी वरिंदर सिंह पुत्र हरपाल सिंह उसके पास अाए और राजीनामा करवाने के लिए 15 लाख रुपये की मांग की। जिसके पश्चात उनका 8 लाख रुपये में सौदा तय हुआ और उसके द्वारा उन्हें पुलिस को सूचित कर उन्हें आठ लाख रुपये दे दिए गए।

    उपरांत पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं सहित सभी छह आरोपियों को पेलिकन प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया। जिनसे मौके पर 8 लाख रुपये भी बरामद किए गए हैं। एसपी जोगेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ थाना सदर में केस दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपितों को शनिवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा तथा उनसे और पूछताछ की जाएगी।

    गौरतलब है कि उक्त छह आरोपितों में से दो आरोपित हरनीत सिंह निवासी घुद्दूवाला तथा राजविंदर सिंह उर्फ पप्पू निवासी सिमरेवाला कांग्रेस के पूर्व सरपंच हैं। सूत्रों के अनुसार उक्त दोनों आरोपित पूर्व कांग्रेसी विधायक के करीबी माने जाते हैं।