    भाकियू एकता सिद्धूपुर ने पटियाला के जिला अध्यक्ष को किया बर्खास्त, अनुशासनहीनता के चलते लिया एक्शन

    By Jatinder Kumar Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:59 PM (IST)

    भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर ने पटियाला जिले के जिला अध्यक्ष जोरावर सिंह बलवेरा को अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त कर दिया। फरीदकोट में हुई बैठक म ...और पढ़ें

    Hero Image

    फरीदकोट में भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर की बैठक में मौजूद नेता।

    जागरण संवाददाता, फरीदकोट। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर ने अनुशासनहीनता के कारण पटियाला जिले के जिला अध्यक्ष जोरावर सिंह बलवेरा को बर्खास्त कर दिया। फरीदकोट में आयोजित संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की अध्यक्षता में पंजाब भर से अध्यक्ष, महासचिव और ब्लॉक नेता शामिल हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य महासचिव काका सिंह कोटला ने राजस्थान के टिब्बी-राठीखेड़ा में इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों पर प्रशासन की प्रताड़ना की कड़ी निंदा की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राजस्थान सरकार फैक्ट्री बंद करने का नोटिस नहीं जारी करती, तो संगठन बड़े पैमाने पर संघर्ष शुरू करेगा।

    बैठक में समाना के टावर मोर्चे को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया गया, जहां धार्मिक ग्रंथों के अपमान रोकने के लिए सख्त कानून की मांग उठ रही है। संगठन ने स्पष्ट किया कि 15 जनवरी तक सरकार कानून लागू करने का आश्वासन नहीं देती, तो बड़े संघर्ष का रुख अपनाया जाएगा।

    इससे पूर्व, जिला अध्यक्ष करमजीत सिंह नांगली के पिता संत बाबा सुच्चा सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई।