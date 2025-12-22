फरीदकोट में बोलेरो की टक्कर से ऑटो सवार की मौत, ड्राइवर घायल

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। स्थानीय नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार बोलेरो की पीछे से टक्कर मारने के चलते आटो में बैठे व्यक्ति की मौत होने का मामला सामने आया है। जबकि आटो ड्राईवर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय हरिंद्रा नगर निवासी अनंद गोयल पुत्र वजीर चंद ने पुलिस को दी शिकायत के अनुसार उसका चाचा सुखइंदर सिंह जो करियाने का थोक विक्रेता है गुरप्रीत सिंह के आटो पर सामान सप्लाई करके मुदकी से वापिस फरीदकोट आ रहा था।

इसी दौरान एक तेज रफ्तार बोलेरो के ड्राईवर ने लापरवाही दिखाते हुए उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। जिसके चलते उसका चाचा सुखइंदर सिंह व ड्राईवर गुरप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें राहगीरों ने तुरंत उपचार के लिए स्थानीय गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पहुंचाया।