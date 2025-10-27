Language
    पंजाब के CM मान का डीपफेक वीडियो पोस्ट करने वाले के खिलाफ एक्शन, गिरफ्तारी वारंट जारी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 12:37 PM (IST)

    मुख्यमंत्री भगवंत मान का डीपफेक वीडियो पोस्ट करने वाले एनआरआइ जगमनदीप सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। उस पर धोखाधड़ी, जेल से भागने और विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के आरोप हैं। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, जगमनदीप पर आठ लाख रुपये की ठगी का भी आरोप है, जिसके चलते पुलिस छापेमारी कर रही है।

    Hero Image

    भगवंत मान फाइल फोटो

    जागरण टीम, फरीदकोट। मुख्यमंत्री भगवंत मान का फेक वीडियो पोस्ट करने के चलते चर्चा में आए एनआरआइ जगमनदीप सिंह उर्फ जगमन समरा के खिलाफ थाना सिटी पुलिस के अनुरोध पर जिला अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जगमनदीप के खिलाफ 28 नवंबर, 2020 को फिरोजपुर के थाना तलवंडी भाई में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था।

    गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में फरीदकोट की केंद्रीय जेल में रखा गया था। यहां से वह एक फरवरी 2022 को गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जेल कर्मचारियों को चकमा देकर फरार हो गया।

    इसके बाद बाद वह कनाडा चला गया। जेल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने थाना सिटी फरीदकोट में जगमनदीप और उसकी निगरानी में तैनात जेल कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

    आठ लाख की ठगी का आरोप

    आठ लाख की ठगी करने के आरोप में जगमनदीप पर केस थाना ब्यास की पुलिस ने संगरूर जिले के भवानीगढ़ निवासी जगमनदीप के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर आठ लाख रुपये की ठगी के आरोप में केस दर्ज किया है। पुलिस पिछले दो दिन में उसके खिलाफ ठगी के दो केस दर्ज कर चुकी है। डीएसपी अरुण शर्मा ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

    फेरूमान के रहने वाले अवतार सिंह ने पुलिस को बताया कि कुछ साल पहले उसकी मुलाकात जगमनदीप के साथ इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म पर हुई थी। आरोपित ने उसे बताया था कि लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का काम करता है।

    आरोपित ने उसे बताया कि वह उसे आठ लाख रुपये में स्पाउस वीजा पर अच्छी कंट्री भेज सकता है। उसने आठ लाख जगमनदीप को दे दिए, लेकिन आज तक उसे विदेश नहीं भेजा गया। जब रुपये वापस मांगे तो जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दीं।